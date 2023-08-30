"Теперь это бизнес": супруги, построившее дом из соломы и глины, учат других людей (фото)

Супруги потратили более двух лет на строительство своего жилья из природных материалов. Воодушевленные собственным опытом они основали компанию Spiritwood Natural Building, которая обучает других людей как делать такие же дома.

Дэниел и Кэтрин Рэй из США живут в глиняном доме, который они построили из блоков из природного материала. Они были изготовлены из глины, песка и соломы. Об этом пишет The Insider.

Супруги потратили более двух лет на строительство своего дома в долине Биттеррут в городе Виктор, штат Монтана, где они живут с 2019 года. Воодушевленные собственным опытом, они основали компанию Spiritwood Natural Building, которая учит других строить жилье из природных материалов.

"Мы занимаемся этим не постоянно, а просто как побочным проектом. Мы поняли, что нам просто нравится этим заниматься, и начали учить людей, как это делать. И теперь это стало бизнесом", — рассказал Дэниел.

Супруги основали компанию Spiritwood Natural Building Фото: Spiritwood Natural Building

Мужчина по-прежнему работает библиотекарем в местной публичной библиотеке, а Кэтрин воспитывает их дочь.

Дома из блоков как более дешевая альтернатива жилью

Отчасти увлечение супругов было вызвано стремлением помочь другим людям стать владельцами жилья в условиях роста цен на него в США.

Поскольку супруги заплатили за свой дом из собственных средств, им не нужно ежемесячно финансировать ипотечный кредит, что избавляет их от долгов. По оценкам семьи Рэй, они потратили на строительство своего дома чуть менее 20 000 долларов. Большинство зданий в этом районе строятся по цене от 150 до 200 тысяч долларов.

Пара потратила на строительство своего дома чуть менее 20 000 долларов Фото: Spiritwood Natural Building

Дома, расположенные ближе к центру города Виктор, штат Монтана, стоят еще дороже. По последним данным риэлтерской платформы Realtor.com, средняя цена на жилье в них составляет 999 000 долларов.

Обучение навыкам с помощью семинаров и лагерей

Несмотря на то, что супруги предлагают консультации по строительным проектам. Они проводят собственные семинары и организовывают специальные лагеря. Стоимость таких уроков составляет от 120 до 150 долларов. На них рассматриваются различные темы, в том числе изготовление земляных штукатурок и устройство земляных полов.

Пара также проводит четырехдневные и девятидневные лагеря с погружением в строительство, где участники могут научиться возводить полноценное строение, работая над гостевым домом. Стоимость обучения в них составляет от 500 до 900 долларов США в зависимости от продолжительности.

Супруги проводят собственные семинары и организовывают специальные лагеря Фото: Spiritwood Natural Building

"У нас есть несколько образцов зданий — это демонстрационные конструкции, поэтому люди приезжают и строят подобные сооружения. Мы также занимаемся строительством небольших конструкций, например печей, за пределами предприятия, поэтому мы всегда готовы проводить семинары даже у себя дома", — сказал Дэниел.

По его словам, в настоящее время супруги зарабатывают на этом бизнесе достаточно денег, чтобы оплачивать новые проекты. Сумма, которую участники платят за посещение лагерей и семинаров, покрывает стоимость материалов для строительства зданий.

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