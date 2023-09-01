Невероятный момент: фотограф оказалась в окружении волчьей стаи в Арктике (видео)

Сразу 13 волков окружили Мелин Эллвангер и ее коллегу. Девушка, имеющая 5-летний опыт фотографирования дикой природы, сохраняет спокойствие и уравновешенность.

20-летняя фотограф дикой природы Мелин Эллвангер оказалась в окружении волчьей стаи во время своего визита в канадскую Арктику. Об этом пишет Miami Herald.

Девушка работала в окрестностях Черчилля (Манитоба), когда заметила, что очутилась среди опасных животных.

"Во время моего визита в Арктику произошло нечто невероятное…", — написала она в видеоролике TikTok от 24 августа.

В начале ролика крупным планом показано ее лицо, на котором видны кристаллы льда на ресницах и бровях на фоне замерзшего пейзажа. Затем она увеличивает масштаб, и за ее спиной появляются несколько волков, которые с любопытством смотрят в камеру. Тринадцать волков окружили Эллвангер и ее коллегу. Затем видно, как они потягиваются, как это делает собака, воют, играют и катаются по снегу.

Девушка, имеющая 5-летний опыт фотографирования дикой природы, на протяжении всего видеоролика сохраняет спокойствие и уравновешенность.

Неизвестно, когда было снято видео. Эллвангер рассказала о пережитом опыте в Instagram от 27 марта.

"Я приехала с надеждой увидеть волков, но эта поездка превзошла все мои ожидания", — написала она в подписи.

В этом районе никогда не охотились на волков Фото: Instagram/meline.ellwanger

Она также рассказала, что этот район уникален тем, что на волков здесь никогда не охотились.

"Поскольку у них никогда не было плохого опыта общения с людьми, они становятся весьма любопытными. У нас было две невероятных встречи с волчьей стаей, которая прошла мимо нас всего в паре футов. Они были невероятно любопытны, но при этом осторожны. Волки обошли нас и, пройдя дальше, начали играть и бегать, совершенно не беспокоясь о нашем присутствии", — говорится в ее сообщении.

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