"Корабль пришельцев": охотник за НЛО сфотографировал аномальный объект (фото)

Британский исследователь неопознанных объектов увидел что-то "не от этой Земли" над британским пляжем. Он предполагает, что инопланетяне наблюдали за отдыхающими.

Джон Мунер из Ньютон-Эббот, штатный исследователь неопознанных летающих объектов, проводил выходной день на пляже Эксмут в Девоне (Великобритания), когда заметил в небе что-то странное и быстро сделал фотографию, сообщает Mirror.

Потрясающие изображения показывают "корабль пришельцев", наблюдающий за тем, как британцы загорают на пляже, утверждает охотник за НЛО.

"Я шел вдоль пляжа, направляясь к гавани, и как только я наконец достиг конца пляжа, я обернулся, чтобы оглянуться назад. Затем я заметил нечто довольно неожиданное — я случайно увидел аномальный объект возле деревьев и нескольких отелей", — рассказал Джон Мунер.

Он быстро сфотографировал аномальный объект, как раз перед тем, как он исчез или скрылся из поля зрения. Джон абсолютно не сомневается в том, что это был корабль пришельцев.

Он продолжил: "Это совершенно невероятно и показывает, насколько распространен этот инопланетный феномен вокруг Девона. В этот конкретный день я не видел НЛО, и я все же стал свидетелем и запечатлел настоящий сферический корабль инопланетян".

Странное существо, парящее над Эксмутом, можно увидеть на фотографиях Джона, сделанных камерой Nikon Coolpix L26 во вторник, 29 августа, около 18:00.

Исследователь считает, что корабль наблюдал за отдыхающими на пляже, наслаждающимися солнцем. Он сказал: "Объект имел сферическую форму и был металлическим по своей природе, и вокруг него было видимое поле".

"Не было никакой видимой формы движения, и я наблюдал, как он медленно скользил по воздуху, пока не оказался прямо над "Октагоном", магазином, где продаются закуски и прохладительные напитки. У меня было ощущение, что эта большая аномальная сфера наблюдает за людьми на пляже внизу".

Это не первая встреча Джона с объектами НЛО. В июне он сделал фотографии того, как нечто преследовало знаменитые "Красные стрелы" ВВС Великобритании на авиашоу в Торбее — он назвал это "зондом, не управляемым человеком". Позже в том же месяце он сфотографировал то, что он назвал "инопланетной летающей тарелкой" над устьем реки Тейн.

Он сказал: "Без сомнения, эти корабли имеют либо внеземное, либо внепространственное происхождение. Эти корабли не российские и не китайские, ими явно управляют разумные органические существа. Они явно не с этой Земли, но с планеты где-нибудь еще".

Фото: Джон Мунер/Pen News

Напомним, 31 августа в Боливии люди заметили "почти прозрачного инопланетянина". В настоящее время ведущие эксперты страны по НЛО обсуждают подлинность снимка, получившего в соцсетях название "пришелец из Тарихи". Однако это не первый случай, когда в этом регионе якобы наблюдается внеземная активность.

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