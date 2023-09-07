"Ров для крокодилов": мужчина был потрясен странной находкой в подвале 170-летнего дома (фото)

Пользователь Reddit обнаружил в старом доме пугающий подвал первой половины 1800 годов, но выяснилось, для чего он был нужен. По словам Джоша Пратта, в сети полно историй о людях, которые находят секретные комнаты, тайные колодцы и прочее в старых домах.

Интернет полон историй о необычных находках в старых домах. В августе владелец недавно приобретенного дома немало удивился, когда в подвале 170-летнего здания обнаружил неожиданное открытие. Об этом сообщает Newsweek.

После того, как Джош Пратт вместе со своей подругой переехали в новое жилье, они ожидали какие-то сюрпризы, поскольку в сети полно историй о людях, которые находят секретные комнаты, тайные колодцы и окна, где на первый взгляд их не должно быть.

"Мы только что переехали в дом, построенный в середине 1800-х годов, — рассказал он журналистам. — Я увидел эти контейнеры в жутком подвале, когда мы впервые пришли посмотреть дом. И я понятия не имел, для чего они нужны".

Большие бетонные контейнеры пугали во многом потому, что было непонятно их предназначение. Но владелец жилья не слишком беспокоился, ему, скорее, было любопытно.

Но все же, с его слов, находка взбудоражила воображение.

Решив, что в интернете найдутся и "другие люди со старыми домами", он опубликовал пост в Reddit, в котором поделиться несколькими фотографиями обнаруженных контейнеров в надежде узнать, каким же было их предназначение.

Один из комментаторов утверждал, что контейнеры были вариантом крокодильи рвов, кто-то допустил, что в них разводили угрей.

Резервуар в подвале

Один из пользователей пошутил насчет "бассейна для привидений".

"Это определенно часть массового захоронения", — отметил еще один пользователь Reddit, другой согласился и написал, что видел подобное во многих фильмах ужасов.

В конечном итоге нашелся пользователь, который все прояснил. Оказалось, что это резервуар для хранения воды. В прошлом таким образом собирали и хранили воду.

Резервуар в подвале

Вода из желобов крыши подавалась по трубам в первый резервуар, который, вероятно, использовался как отстойник, и затем вода переливалась через верхнюю часть разделительной стены через небольшую выемку во второй резервуар, где было низкое место для насоса или ведра.

В доме есть колодец, который использовался для питьевой воды, а дождевая вода, вероятно, собиралась для мытья и всех прочих нужд.

Владелец дома не планирует вновь использовать контейнеры по назначению, иначе это привело бы к хаосу и повышенной влажности в доме. Он все же решил сохранить их в прежнем виде, как дань истории.

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