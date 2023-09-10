Учитель избил ученика из-за того, что пил воду из резервуара для педагогов, а родители избили его

Разъяренные родственники мальчика пришли в государственную начальную школу разбираться, а также подали заявление в полицию. Конфликт осложнился тем, что мальчик принадлежит к касте неприкасаемых.

В Индии учитель напал с кулаками на ученика-далита, который выпил воду для учителей. Об этом сообщает Times of India. Педагога арестовала полиция.

12-летний пострадавший утверждал, что трое учеников взяли воду из водного автокемпера, предназначенного для персонала. После утренней молитвы ученики собрались в своих классах. В этот момент к помещению подъехало транспортное средство, которое раздавало воду для кемперов. Перенося воду из кемпера, некоторые дети случайно ее разлили. Поскольку в нем не осталось воды, дети набрали воду из кемпера, предназначенного для учителей. Учитель это увидел, собрал всех в классе и избил одного из учеников.

В субботу более 100 жителей колонии Пагария Амбедкар собрались в школе в 10 утра. Они напали на учителя. Педагога от разведенных людей отбивала полиция.

Случай расследует отдел образование и правоохранители.

Каста далиты в Индии считается неприкосновенной. Это — самый бедный слой индийского общества. В Индии на законодательном уровне насилие в отношении "неприкасаемых" запрещено. Но в реальности — все наоборот. Не изменило ситуацию даже то, что новоизбранный президент Индии Рам Натх Ковинд — сам далит. До сих пор в школах над детьми из касты неприкасаемых издеваются сверстники. Им запрещено есть из общей посуды в столовых и даже пить из-под крана, которым пользуются представители других каст.

Напомним, что в Индии произошло разрушение железнодорожного моста. В результате этого погибли по меньшей мере 17 человек, а также значительное количество считается пропавшими без вести после катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 уборщиц выиграли 1,2 млн долларов в лотерею. Женщины скинулись деньгами, чтобы купить один лотерейный билет.