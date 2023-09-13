Слоны отомстили охотникам после того, как они подстрелили одного из них (видео)

В дикой природе насчитывается около 415 тысяч африканских слонов, и их численность резко сокращается из-за международной торговли слоновой костью.

В Намибии охотник, застреливший с близкого расстояния слона, повернулся и стал убегать, когда стадо животных начало надвигаться на него. Об этом пишет The Mirror.

На пугающих кадрах видно, как мужчина прицеливается в стадо молодых и старых слонов, проходящих мимо. Слышно, как другой охотник говорит: "Попади ему между глаз". Мужчина открывает огонь и дважды попадает в животное, после чего в него выстрелили в третий раз, но уже не он. Слон повалился на землю. Однако пока умирающее животное падало, некоторые из стада повернулись и начали мчаться к охотнику.

В ролике видно, как слоны набрасываются на человека, который погубил одного из их стада. По словам охотника за крупной дичью Корне Крюгера, видео было снято в заповеднике Накаболелва в Намибии несколько лет назад.

"В этом районе существует небольшая квота на слонов, и мы охотимся только на двух слонов в год. Мы нанимаем 12 человек из местных жителей, некоторые из них работают охранниками дичи", — сказал он.

Видео было снято в заповеднике Накаболелва в Намибии несколько лет назад Фото: New York Post

Крюгер, владелец компании Omujeve Hunting Safaris, сказал, что охота принесла финансовую выгоду близлежащим общинам.

"Средства идут на охрану природы и финансирование подразделений по борьбе с браконьерством", — сказал Крюгер.

Только в Национальном парке Крюгера в Южной Африке в период с 1 января по 31 августа 2018 год было убито 58 слонов.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире насчитывается около 415 тысяч африканских слонов, и их численность резко сокращается из-за международной торговли слоновой костью.

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