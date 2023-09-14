"Начала болеть": победительница лотереи испытывала стресс и купила Bentley собаке

Женщина рассказала о том, как ей сперва было трудно жить с огромной суммой денег, выигранных в лотерее. Она вспомнила о своих первых покупках.

В Великобритании победительница лотереи Вив Мосс, выигравшая 6 млн фунтов стерлингов, говорит, что стресс, связанный с получением огромного джекпота, заставлял ее "болеть в течение нескольких недель". В итоге она потратила деньги на необычный подарок своему домашнему питомцу. Об этом пишет Daily Star.

Женщина из Ньюквея в 1998 году выиграла 6 млн фунтов стерлингов.

В то время как многие бы просто праздновали победу, британка за две недели похудела из-за стресса, вызванного выигрышем.

"Шок от выигрыша был похож на неожиданную смерть. В течение двух недель меня тошнило и мучила диарея, я похудела и с 16-го размера одежды перешла на 12-й", — говорила она о последствиях.

Вив осталась на своей работе в качестве преподавателя парикмахерского искусства и красоты на год после того, как получила судьбоносную сумму, чтобы не подвергать лишнему стрессу своих учеников и коллег.

"Я преподавала в местном колледже, но не могла подвести учеников, поэтому продолжала работать в течение восьми месяцев до окончания их курса", — добавила она.

Однако после выздоровления Вив и ее партнер Кен рано вышли на пенсию и переехали в Корнуолл. Любительница собак, которой была британка, даже выложила огромные деньги за покупку автомобиля для своего лабрадора Стэнли.

"Продавца звали Руперт, и когда мы сказали ему, что будем платить наличными, он ответил, что мы либо только что выиграли в лотерею, либо продали бизнес", — вспоминает она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

По словам женщины, она поменяла свой старый Ford Focus на более гламурный кабриолет, но Стэнли не понравился ветер в ушах, и она поменяла его на Bentley.

Вив отметила, что ее первая покупка после получения джекпота была не такой роскошной, как можно было бы ожидать.

"Первое, что мы сделали, — это пошли и купили очень дорогой чайник. Нам дали 500 фунтов стерлингов, чтобы мы могли продержаться, пока придет остальная сумма. Но по истечении четырех недель у нас так и остались 500 фунтов. Мы не знали, что делать даже с ними", — добавила она.

Теперь они с Кеном используют эти деньги для путешествий и помощи другим людям.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.