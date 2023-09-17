Предсказания Нострадамуса на 2023: от катастрофы на Марсе до каннибализма

Французский астролог около 500 лет назад составил почти 1000 предсказаний будущего. Многие люди считают, что его необычные теории могут сбыться уже в этом году.

Мишель де Нострадам, известный также как Нострадамус, сделал ряд тревожных предсказаний будущего в своей книге "Пророчества", впервые опубликованной почти 500 лет назад. Об этом пишет The Mirror.

В книге, включавшей 941 рифмованное и всего одно нерифмованное четверостишие, философ составил список грандиозных предсказаний, которые, по его мнению, произойдут на Земле в будущем. Большинство этих пророчеств не слишком оптимистичны. Они посвящены таким бедствиям, как чума, землетрясения, наводнения, войны и убийства.

Многие люди по понятным причинам скептически относятся к точности предсказаний Нострадамуса, однако считается, что пророк с ужасающей точностью предсказал несколько крупнейших событий новейшей истории за несколько столетий до их наступления. Некоторые думают, что Нострадамус верно предсказал приход к власти Гитлера, убийство Джона Кеннеди и теракты 11 сентября.

Среди пророчеств, опубликованных французом, есть и такие, которые могут сбыться в 2023 году.

Кризис стоимости жизни может привести к каннибализму

В результате кризиса стоимости жизни людям, возможно, придется прибегнуть к каннибализму, предположил Нострадамус. В одном из четверостиший он написал: "Так высоко поднимется бушель пшеницы, что человек будет есть своих ближних".

Судя по стиху, еда станет настолько дорогой — в его время "бушель пшеницы" — что люди будут вынуждены есть друг друга, чтобы выжить. Это может показаться кошмарным сном, но, учитывая астрономический скачок цен на многие основные продукты питания в этом году, предсказание не выходит за рамки возможного.

Кризис стоимости жизни может привести к каннибализму Фото: Celeste_Tam42

В начале этого года в интернете распространились фотографии супермаркетов, вынужденных "закрывать на замок" сыр "Чеддер". В какой-то момент цены на продукты питания обогнали счета за электроэнергию, поскольку их стоимость стремительно росла.

Загадочная катастрофа на Марсе

Нострадамус написал загадочное пророчество, в котором предсказал "небесный пожар, когда погаснет свет на Марсе". Некоторые связывают это с планами технологического магната Илона Маска отправить пилотируемый космический корабль на красную планету к 2029 году.

Однако попытки владельца X, социальной сети, ранее известной как Twitter, колонизировать планету, по мнению Нострадамуса, скорее всего, не увенчаются успехом. В своих поэтических, но расплывчатых формулировках философ предполагает, что на Марсе произойдет крупная катастрофа, в результате которой "свет" на планете погаснет.

Издание отмечает, что на Марсе произойдет крупная катастрофа Фото: NASA

Однако это может быть связано и с открытием, сделанным в начале этого года NASA после того, как в одном из кратеров планеты была обнаружена потенциальная инопланетная жизнь. Марсоход Perseverance компании Nasa обнаружил в кратере Jezero разнообразные органические вещества, что, по мнению экспертов, свидетельствует о существовании в прошлом более сложной системы, чем предполагалось ранее.

Изменение климата может привести к сильным засухам и наводнениям

Это уже происходит во многих странах мира, Нострадамус видел, что весь мир будет затронут огромными изменениями погоды. Он сказал: "Сухая земля станет еще более иссушенной, и будут большие наводнения, когда будет видна радуга".

В Великобритании в этом месяце люди пережили сильную жару, побив несколько рекордов. Не трудно представить, что в будущем эта проблема станет все более серьезной, и весь мир будет одновременно страдать от засух и наводнений.

"Великие перемены" приведут к страшным катастрофам

Это еще одно поэтическое, но неясное предсказание французского астролога. Люди расходятся во мнениях относительно его интерпретации. Нострадамус писал: "Рано или поздно вы увидите великие перемены — страшные катастрофы и возмездие".

Люди расходятся во мнениях относительно интерпретации некоторых пророчеств Фото: Libriproibiti

В быстро прогрессирующем мире, кажется, что "великие перемены" происходят постоянно — от политических сдвигов до экологических катастроф. И, вероятно, и то, и другое может стать причиной "ужасов и мести".

В других четверостишиях он предполагает, что великие перемены вызваны крупномасштабными гражданскими беспорядками.

Ранее Фокус сообщал, что Нострадамус предсказал смертоносную жару в Европе в 2023 году. Очередное предсказание французского астролога скорее всего сбылось.

Также стало известно, что женщина потеряла все свои сбережения из-за экстрасенса. В ходе многочисленных сеансов целитель, как утверждается, завоевал доверие женщины. Экстрасенс убедил ее в том, что в ней заперты "злые духи" и что только он может ей помочь.