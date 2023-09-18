Осенний тест на идеальное зрение: 80% людей найдут тыквенное латте за 30 секунд

Головоломка усложнена тем, что тыквенный вариант латте прячется в одном ряду с другими похожими разновидностями кофеинизированного напитка, о стране происхождения которого пока нет единого мнения. 20% все же не удается быстро найти искомое.

Новая хитроумная головоломка определенно вас запутает, пока готовится тыквенное латте. Тест, придуманный мальтийскими гейм-дизайнерами из Slingo, — некий вариант игры в прятки, сообщает The Daily Mail.

На первый взгляд все представляется обманчиво простым, но задача действительно не из сложных: у примерно 80% уходит менее 30% секунд, чтобы найти тыквенное латте.

Но если вы из тех 20%, которые пока еще ломают голову над хитроумным тестом, не отчаивайтесь: ключ к решению загадки содержится ниже.

Важно Математики высчитали минимальное число подсказок в головоломке судоку

Задач усложнена тем, что тыквенный вариант латте прячется в одном из рядов других похожих разновидностей кофеинизированного напитка, о стране происхождения которого пока нет единого мнения. Но большинство сходится во мнении, что придумали его все же в США.

Просматривая объекты на картинке, понадобится обращать внимание на все мелкие отличия изображений разнообразных латте. Утверждается, что это хороший способ отточить навык наблюдения, внимание и критическое мышление.

Если все еще сложно, вот подсказка: обратите внимание на нижние ряды в правом углу.

Головоломка "тыквенное латте"

Напомним, что Daily Express предложил тест на внимательность: нужно заметить мяч для регби в толпе собравшихся на трибунах зрителей. Головоломка была приурочена к сентябрьскому Кубку мира по регби.

То же издание утверждает, что лишь единицы заметят трех лисиц в толпе красных панд. Головоломка служит тестом способности отличить похожие на первый взгляд силуэты диких животных.