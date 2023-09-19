Глаза нам врут: быстрый тест покажет всю правду о человеке (фото)

Благодаря оптическим тестам можно определить уровень IQ и даже характер человека.

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваш разум или глаза играют с вами злую шутку? Возможно, вы видели оптическую иллюзию. Наш мозг и глаза работают вместе, пытаясь интерпретировать то, что перед нами, но хотя они и пытаются "договориться друг с другом", результат не всегда положительный. Об этом сообщает издание Мirror.

Такие вещи, как цвета, тени и перспективы, помогают мозгу понять, что он видит, и он начинает формировать мнение на основе этих подсказок — но если они спроектированы определенным образом, наш мозг может запутаться. Что еще более сбивает с толку — то, что два человека могут посмотреть на одну и ту же оптическую иллюзию и увидеть две совершенно разные вещи.

Оптическая иллюзия

Что ж, в этой последней оптической иллюзии вам предстоит найти на изображении правильный фрукт — и то, что вы увидите, покажет, являетесь ли вы более "естественно умными" или нет. Созданная британской онлайн-типографией Instantprint, вам нужно сконцентрировать свое внимание, чтобы найти скрытые плоды среди линий и цветов.

По данным Instantprint, забавная оптическая иллюзия может рассказать вам много нового о себе, в том числе о ваших профессиональных способностях. Оптические иллюзии могут быть невероятно забавными и увлекательными, но они также многое говорят нам о том, как работает наш мозг.

Если ваше зрение достаточно острое, вы сможете ясно увидеть фрукт, и, очевидно, если вы сможете его увидеть, вы "от природы умны". Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, люди с более высоким IQ способны сосредоточиться на правильных деталях и с большей легкостью игнорировать ненужную информацию.

Говорят, что более умные от природы люди, способные распознавать плоды, "вряд ли принимают вещи за чистую монету" и всегда ищут "нюансы во всем".

Так сможете ли вы найти правильный фрукт? Ответ, который мы ищем, — это яблоко.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали из чего состоят наши уникальные глаза и как они работают. Наши глаза являются гениальным продуктом эволюции, сочетающие в себе невероятные элементы, до некоторых из которых лучшие инженеры планеты не приблизятся и в ближайшие тысячелетия.