Результат шокировал всех: фермер выяснил, из чего на самом деле делают популярные донер-кебабы

Как оказалось, практически все мясные кебабы на самом деле сделаны из курицы, несмотря на то, что в меню заявлены говядина, баранина и свинина.

В эпизоде популярного шоу Food Unwrapped телеведущий и фермер Джимми Доэрти объединился с судмедэкспертом, чтобы выяснить, что на самом деле находится в донер-кебабе. Результат шокировал всех. Об этом сообщает издание Мirror.

Кебаб стал особенной традицией для британцев, когда они возвращаются домой после вечеринки. Но знаете ли вы, что на самом деле едите? Например, донер-кебаб должен быть приготовлен из баранины – но всегда ли так?

В эпизоде Food Unwrapped Джимми Доэрти заплатил за блюда на гриле из девяти разных видов мяса, как было заявлено в меню, на вынос и доставил их судебно-медицинскому эксперту Полу Хэнкоку, чтобы тот выяснил, что же в них на самом деле. И результаты оказались удивительными.

Блюда проверялись, чтобы определить, из какого мяса они были приготовлены и содержали ли они говядину, курицу или свинину – или, что еще важнее, лошадь, осла или козлятину.

И Джимми был явно шокирован, узнав, что только один из девяти шашлыков был сделан из 100% баранины.

"Большинство из них содержат курицу. У нас также есть парочка, в состав которой входит говядина. К счастью, ни в одном из продуктов мы не нашли ни козла, ни осла, ни лошади", — сказал ему Пол.

Кроме того, он опросил зрителей шоу, чтобы они дали свой ответ относительно содержимого донеров.

"Страшно. Что действительно грустно, так это то, что только один магазин из девяти использует баранину. И, насколько я знаю, ни в один из магазинов на вынос в Великобритании никогда не отправляют еду на тестирование (это должно делаться случайным образом). А это значит, что будут магазины, где используют кошек, собак, возможно, даже крыс. Если им это сойдет с рук и им это ничего не будет стоить, они это сделают!", — комментирует один из зрителей

Однако не все люди были расстроены результатом.

"Я люблю донер-кебаб. Это чертовски вкусно! Моя проблема в том, что найти приличный соус чили, похоже, в наши дни является проблемой! Мне все равно, из чего он сделан, главное, чтобы все ингредиенты были честно указаны, чтобы я мог сделать осознанный выбор", — написал один из зрителей.

Напомним, что костюм донер-кебаба, завернутого в фольгу, выставили на аукцион правительственных излишков Альберты (Канада), где он стал настоящим хитом. За него состязались сразу несколько конкурирующих между собой ресторанов, в меню которых есть такое блюдо. В итоге победа на аукционе и костюм достались сети ресторанов Prime Time Donair & Poutine из Альберты, которая заплатила за него 16 025 канадских долларов (11 900 долларов США)