Тест на IQ: ваш интеллект выше, чем у большинства, если найдете 4 яблока в листьях за 15 секунд

Эта головоломка осенней тематики оказывалась сравнительно непростой для большинства любителей подобных оптических иллюзий.

Авторы головоломки утверждают, что у тех, кто уложится в 15 секунд и найдет на изображении четыре яблока в осенних листьях, уровень IQ достаточно высокий и даже выше, чем у большинства. Головоломку опубликовал британский таблоид The Sun.

IQ-тест: найдите четыре яблока в листьях Фото: The Sun

На изображении показаны маленькие красные, желтые и коричневатые листья, ими плотно заполнено практически все свободное пространство, для большей сложности.

Естественные цвета листьев еще больше усложняют задачу.

Авторы головоломки советуют сосредоточиться на каждой части изображения — и тогда все получится!

Если нужна подсказка, то одно яблоко находится в правом верхнем углу, еще одно — слева, третье — ближе к центру, а четвертое — внизу.

Если трудно, не отчаивайтесь, ответ содержится ниже.

Оптические иллюзии не только развлекают, но и улучшают навык сосредотачивать внимание — не стоит отказываться от попыток их разгадать.

Ключ к разгадке:

IQ-тест: оптическая иллюзия

Напомним об осеннем тесте на идеальное зрение: 80% удается найти тыквенное латте за 30 секунд. Эта головоломка усложняется тем, что тыквенный вариант латте находится в одном ряду с другими похожими разновидностями напитка, который, судя по всему, придумали в США. Но единого мнения о стране происхождения пока нет.

Также сообщалось, что Daily Express предложил тест на внимательность: необходимо обнаружить мяч для регби среди собравшихся на трибунах зрителей.