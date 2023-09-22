Отправили в психбольницу: жених отменил свадьбу, потому что во сне его лишили "мужественности"

Мужчина "застукал" сестру невесты с бритвой над его лицом, поскольку та хотела, чтобы он лучше выглядел на свадебной церемонии.

Настоящая шекспировская трагедия разыгралась перед свадьбой пары в Британии. Мужчина отменил церемонию, а женщина попала в психбольницу. И все из-за бороды. Детали этой истории рассказывает британское издание Mirror.

Лекси и Салли собирались пожениться. За 6 дней до свадьбы произошло событие, которое изменило все в жизни обоих людей.

Во время сна Лекси почувствовал, что его кто-то касается, а когда открыл глаза, заметил, что над ним с бритвой склонилась сестра невесты и успела побрить ему часть бороды.

Мужчина возмутился, поскольку отращивал ее 8 лет.

Его будущая жена вступилась за сестру, поскольку сама имела с ним накануне разговор о наличии бороды. Лекси сказал, что борода останется.

Из-за инцидента с бритьем жених собрал вещи и ушел.

Он объяснил, что был счастлив в отношениях с Салли, но ее сестра все время их осложняла.

После разрыва Салли предпринимала попытку суицида, ее спасли и поместили в психбольницу.

Сам мужчина считает, что принял правильное решение разорвать отношения.

Напомним, что парень в шутку сделал девушке предложение в оживленном ресторане. Он вручил ей коробочку с якобы обручальным кольцом, а там оказалась бумажка с надписью, что ее разыграли.

Ранее сообщалось, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви.