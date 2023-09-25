"Болезнь Х": следующая крупная пандемия может убить около 50 млн человек

Новая пандемия может произойти от миллиона еще не обнаруженных вирусов и быть в 20 раз более смертоносной, чем COVID-19.

По мнению мировых специалистов в области здравоохранения, следующая пандемия может быть в 20 раз более смертоносной, чем COVID-19 и по масштабам сравнима с испанским гриппом. Об этом пишет The Mirror.

Эксперты в области здравоохранения опасаются, что люди легко справились с вирусом COVID-19, а следующая крупная пандемия "уже на подходе" и может убить 50 млн человек.

Эксперты предупреждают, что "Болезнь X" (Disease X), как ее назвала Всемирная организация здравоохранения, скорее вероятна, чем возможна, и может поразить мир в любой момент. Она может произойти от миллиона еще не обнаруженных вирусов и быть в 20 раз более смертоносной, чем COVID-19, от которого только в Великобритании умерло 2,5 млн человек.

По словам специалистов, следующая пандемия по своим масштабам может сравниться с испанским гриппом, поэтому для борьбы с этим заболеванием, по мнению ВОЗ, необходимо будет создать вакцины быстрого реагирования.

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57-летняя Кейт Бингем, возглавлявшая с мая по декабрь того года Целевую группу по вакцинам в Великобритании, считает, что не следует успокаиваться только потому, что COVID-19 теперь "в значительной степени считается обычным заболеванием"

"Скажу так: пандемия гриппа 1918-19 годов унесла жизни по меньшей мере 50 млн человек по всему миру, что вдвое больше, чем погибло в Первой мировой войне. Мы можем ожидать аналогичного количества жертв от одного из многочисленных вирусов, которые уже существуют. Сегодня вирусов, которые активно размножаются и мутируют, больше, чем всех остальных форм жизни на нашей планете вместе взятых. Конечно, не все они представляют угрозу для человека, но многие — точно", — предупреждает медик.

Иллюстративное фото Фото: NYT

По ее словам, в настоящее время ученым известно 25 семейств вирусов, в каждом из которых насчитывается до тысячи отдельных вирусов, способных перерасти в пандемию. Кроме того, по оценкам специалистов, существует еще около миллиона неизвестных вирусов, которые могут переходить от одного вида к другому и способны уничтожить миллионы людей.

Объясняя увеличение числа пандемий, Кейт говорит, что это не просто "случайная полоса невезения". В качестве причины она называет три ключевых фактора: глобализацию, перенаселение городов и вырубку лесов, что создало "идеальные условия" для перехода вирусов от одного вида к другому.

"Мы должны сделать первые шаги в борьбе со следующей пандемией прямо сейчас, и это предполагает выделение денег. Однако существует очень мало свидетельств того, что мы готовы потратить средства, сопоставимые с теми, что мы тратим на защиту от реальных вирусов — тех, которые могут нас убить. Денежные издержки бездействия огромны. В конце концов, даже COVID-19 — более мягкий вирус, чем Disease X, — оставил нам счет на 16 трлн долларов, как в виде потерянной продукции, так и в виде расходов на здравоохранение", — добавила она.

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