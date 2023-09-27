Первая в истории: в Великобритании откроют легальную комнату для потребления наркотиков

Предложение о создании специального помещения для зависимых людей впервые выдвинули в 2016 году после вспышки ВИЧ-инфекции.

Первая в Великобритании комната для употребления наркотиков, позволяющая пользователям принимать запрещенные препараты под наблюдением врача, была одобрена представителями органов здравоохранения и совета на встрече в Глазго (Шотландия). Об этом пишет Metro.

Заведение стоимостью 2,3 млн фунтов стерлингов планируется построить в восточной части Глазго. В нем пользователи смогут самостоятельно принимать запрещенные препараты в гигиеничных условиях под наблюдением медицинского персонала.

Предложение о создании комнат для употребления наркотиков, впервые выдвинутое в 2016 году после вспышки ВИЧ-инфекции в городе, на протяжении многих лет было связано с политическими разногласиями между правительствами Шотландии и Великобритании. Однако ранее в этом месяце самый высокопоставленный юрист Шотландии, адвокат Дороти Бейн, заявила, что преследование лиц, употребляющих наркотики в таких помещениях, "не отвечает общественным интересам".

Впервые идея создания подобной комнаты появилась в 2016 году Фото: Daily Mail

После одобрения городских властей пилотный проект будет открыт в том же здании, что и существующий наркологический центр на Хантер-стрит.

"Существуют убедительные международные данные, свидетельствующие о том, что безопасные места потребления наркотиков могут улучшить здоровье, благополучие и выздоровление людей, употребляющих наркотики, а также снизить негативное воздействие публичных инъекций на местные сообщества и бизнес", — говорится в отчете по проекту.

В докладе подчеркивается, что после вспышки ВИЧ-инфекции была проведена оценка, которая показала, что в центре Глазго в общественных местах регулярно употребляют инъекционные наркотики примерно 400-500 человек.

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