Путин провел нелепую встречу с африканским лидером, который ранее публично "намочил штаны"

Глава Южного Судана не мог разобраться с наушником синхронного перевода, поэтому Путину пришлось ему подсказывать.

В Россию с визитом 28 сентября прибыл президент Южного Судана Салва Киир. Он провел встречу с Путиным, во время которой успел попасть в конфуз. Об этом пишет РБК-RU.

Во время встречи с президентом страны-агрессора южносуданский лидер не знал, как пользоваться наушником синхронного перевода, поэтому Путину пришлось ему подсказывать.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что президенту Южного Судана понадобилось больше минуты, чтобы разобраться с устройством. В конце концов после подсказки Путина гостю удалось это сделать, после чего президент РФ объявил о начале встречи.

Ранее президент Южного Судана уже попадал в конфуз. Во время выступления духового оркестра на открытии автодороги в Южном Судане штаны президента стали мокрыми. Сам Киир не сразу понял, что произошло. Присутствующие сделали вид, что ничего не заметили.

Салве Кииру — 71 год. Он стал президентом в 2011 году. Южный Судан — это самое молодое международно признанное государство в мире.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву создать новые "добровольческие подразделения". Их будут отправлять воевать в Украину.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым, сигнализируя таким образом о готовности и в дальнейшем поддерживать главу Чечни, сын которого попал в скандал из-за избиения подозреваемого.