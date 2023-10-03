€29 000 на сад для дочерей: мужчина может сесть в тюрьму за установку забора возле дома (фото)

Отец двоих детей решил расширить сад и потратил на него около 29 тысяч евро. Но, по решению местного совета, теперь он должен открыть огражденную территорию: ее посчитали частью дороги.

37-летний Ричард Хиксон потратил в общей сложности 25 тыс. фунтов стерлингов (почти 29 тыс. евро) на сад для своих дочерей. Однако теперь Совет графства Кент предупредил его, что за возведение двухметрового забора ему может грозить тюремное заключение. Об этом сообщает The Daily Mail.

37-летний Ричард Хиксон купил почти за 6 тыс. евро "неиспользуемый" участок рядом со своей недвижимостью в английской деревне Истед-Райз, недалеко от города Грейвсенд (графство Кент).

Территория, где появился сад для детей

Участок он приобрел у застройщиков P J Brazier and Company Limited в 2018 году, после чего потратил еще 23 тыс. евро на забор и обустройство сада.

Прошло почти пять лет, и из Совета графства Кент пришло уведомление о том, что ему грозит судебное преследование и даже тюрьма, если забор останется на своем месте.

В уведомлении от местных властей сообщалось, что огражденная территория — часть автодороги, расходы на которую идут из общественного сектора. Земельный участок считается дорогой, даже несмотря на то, что он находится в собственности гражданина.

Детская площадка и сад

"Это был просто кусочек земли с травой с деревьями. Он находился между нашим и соседним домом. Им никто не пользовался, это было место для мусора, и люди на нем парковались", — объяснил он.

По его словам, ему хотелось, чтобы у детей было место, где они могли бы играть. Он утверждает, что если бы не построил сад, на этом месте кто-то возвел бы дом.

"Это происходит по всему Истед-Райз: люди пытаются строить дома на участках травы, но нам просто нужен был сад", — сказал он.

Забор, установленный на участке возле дома

Он утверждает, что оказался втянут в имущественный спор, который возник не по его вине. По его словам, если бы знал, что участок относится к дороге, то не пытался бы строить на нем сад.

В местном совете сообщили, что отправили семье письмо после осмотра деревьев, после которого стало известно об огороженной территории.

В письме сообщалось, что "перекрывать шоссе каким бы то ни было образом — правонарушение".

Представители правоохранительных органов уведомили домовладельца о том, что могут привлечь его к ответственности, присудить штраф или тюремное заключение, или то, и другое.

Изображение из Google street view до покупки спорного участка

"Как дорожное управление, мы обязаны отстаивать права пользователей шоссе, и поэтому требуем от вас немедленного внимания к этому вопросу. Ограждение, окружающее землю, необходимо немедленно убрать", — отмечалось в уведомлении.

В последующем письме адвоката местного совета также говорилось, что семья должна выплатить властям финансовую компенсацию за вырубку четырех деревьев на сумму 2120 фунтов стерлингов (2446 евро).

"Это смешно. Нас могут посадить в тюрьму за установку забора. Пользы от этого никому не будет, это просто обойдется в большую сумму средств", — пояснил домовладелец.

Напомним, что пользователь Reddit пожаловался на соседа, который установил камеру на трехметровый забор и следит за происходящим в его дворе. Мужчина утверждает, что полиция бессильна что-либо сделать, и что нет денег на гражданский иск.

Также сообщалось, что семья нашла артефакты времен викингов, когда искала потерянное украшение.