Завинили $120: в Британии оштрафовали женщину, которая приехала на роды (фото)

Семейная пара не могла продлить время парковки, потому что женщина уже рожала, рассказали журналисты. Только огласка в медиа помогла повлиять на британских налоговиков.

Пара из Великобритании спешила в больницу на роды. У женщины начались схватки, поэтому супруги самостоятельно прибыли в медицинское учреждение и припарковали авто неподалеку. Через несколько дней пара получила сообщение, что должна заплатить штраф в размере 62,61 фунтов стерлингов (120 долл.) за превышение срока парковки. О том, почему так произошло и как завершилась история, написали на портале 9news.

Событие произошло в Южном Уэльсе, указали журналисты в репортаже, опубликованном в начале сентября 2023 года. Семейная пара оставила авто на парковке и совместно отправилась в больницу для рождения ребенка. Позже получили сообщение от налоговиков — должны были заплатить за это штраф.

Пара обжаловала выплату и была удивлена, что им отказали. Однако в итоге деньги все же не заплатили.

Приключение в Британии: детали

Супруги Карли Эрл и Грег Маллинз ожидали рождения дочери и, когда начались схватки, прибыли в больницу. Пока женщина рожала, оплаченное время парковки истекло. Поэтому налоговая служба Нового Уэльса прислала штраф с просьбой оплатить 62,61 фунтов за превышение время парковки на 12 минут.

Карли родила девочку Хейзел, причем в определенный момент имела угрозу жизни — у нее упал пульс: "Было несколько моментов, которые были немного страшными, у нее упал пульс, есть определенные элементы родов, которые непредсказуемы", — поделился воспоминаниями ее муж Грег.

Вернувшись домой и увидев штраф, они обратились в налоговую службу. При этом были уверены, что роды — достаточная причина, чтобы отменить наказание: они на тот момент не могли "перелететь" к машине. Однако им отказали, рассказал Грег журналистам.

"Мы просто подумали, что это смешно. Мы считали, что нет абсолютно никакого способа, чтобы отклонить обжалование штрафа, связанного с родами", — сказал мужчина.

Налоговая служба Нового Уэльса (Revenue NSW) прислала ответ, в котором объяснила, что отменить штраф невозможно, потому что нарушение имело место.

"Мы признаем ваши комментарии о том, что у вашей жены были роды, и вы не смогли выехать, чтобы заплатить за дополнительную парковку, однако мы не можем отменить штраф", — написали в письме, которое получили супруги.

Впрочем, позже штраф все же отменили, рассказали в СМИ. Журналисты предположили, что причиной стала огласка в медиа. Налоговики также позвонили и извинились за свое поведение.

Отметим, поиск на портале Налоговой службы Нового Уэльса показал, что инцидент официально не комментировали. Тем временем СМИ подготовили репортаж продолжительностью полторы минуты, в котором подробно описали ход событий.

Напоминаем, в июле Фокус рассказал об инциденте, который произошел прямо в родильном зале. Как выяснилось, мужчина бросил жену через мгновение после того, как узнал, что родился ребенок "не того" пола. Между тем другая женщина пострадала от врачей: они перепутали детей в роддоме.