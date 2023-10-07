"Это нереально": мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером

Счастливый победитель лотереи думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.

31-летний Зак Бирчмайер из штата Мичиган (США) ради веселья купил билет Powerball и получил в результате розыгрыша приз в размере 2 млн долларов. Об этом пишет Michigan Lottery.

Мужчина из города Фаулер рассказал представителям Мичиганской лотереи, что изначально не собирался покупать билет на розыгрыш Powerball 23 сентября.

"Я обычно не играю в Powerball, но решил купить билет ради шутки, пока сидел в интернете. После розыгрыша я увидел электронное письмо от лотереи с инструкциями по получению приза. Когда я вошел в свой аккаунт и увидел, что мне причитается 2 млн долларов, я был в шоке!" — сказал американец.

По словам Бирчмайера, он планирует использовать свой выигрыш для покупки дома и инвестиций.

"Ты видишь, как это происходит с другими людьми, но никогда не думаешь, что это случится с тобой, поэтому во все это до сих пор трудно поверить. Это нереально", — добавил он.

Последний раз джекпот Powerball был выигран 19 июля. Один билет, купленный в Калифорнии, принес победителю приз в размере 1,08 млрд долларов. Текущий джекпот составляет 1,4 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.