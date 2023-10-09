Бухта Свободы: женщина живет на плавучем острове, который она построила со своим мужем

Удивительная история супружеской пары, которая решила жить подальше от общества и ближе к природе поразила многих людей. Решение быть вместе они приняли еще в детстве.

В течение 31 года Кэтрин Кинг и ее муж Уэйн Адамс жили бок о бок на плавучем острове в Канаде, который они построили своими руками. Об этом пишет Insider.

Мечта о жизни в автономном режиме возникла у супругов, когда они впервые встретились у друзей летом 1987 года. В то время Кинг — целительница, художница и танцовщица — работала массажисткой в Торонто, где она выросла, а Адамс — художник-скульптор — работал в Виктории.

"В тех первых беседах мы говорили о том, что у нас есть общая мечта — жить на природе. Мы были уникальными детьми — оба маленькие, оба худые, над нами много смеялись и издевались. Поэтому мы поняли, что природа лечит. Это нас объединяло", — говорит 64-летняя Кинг.

После первой встречи, которую Кинг назвала "космической", пара быстро съехалась и начала искать место для совместной жизни.

Бухта Свободы

В итоге Кинг и Адамс остановили свой выбор на небольшом заливе, расположенном у побережья Тофино (Британская Колумбия) и известном как Бухта Свободы. По ее словам, это место привлекло их не только потому, что оно было уединенном, но и потому, что в нем была какая-то "магия".

"Здесь нельзя спрятаться от себя. Здесь нужно быть честным с самим собой", — сказала она.

Пара завершила работы по строительству плавучего дома в 1992 году Фото: Insider

Женщина рассказала, что обнаружив бухту, она с супругом решила построить плавучий дом недалеко от берега, чтобы быть частью природы, "не мешая ей". В то же лето, когда они узнали об этом месте, на побережье пронесся шторм, оставив на берегу выброшенные доски.

"Мы подумали, что это верный признак того, что Вселенная благосклонна к тому, что мы собираемся сделать", — добавила Кинг.

К февралю 1992 года пара завершила работы по строительству плавучего дома и переехала в него.

Плавучий дом кардинально менялся на протяжении десятилетий

Вначале их дом — плавучая конструкция из пенополистирола, связанная веревкой в виде паутины, — состоял просто из дома. Но супруги быстро расширили его за счет новых построек, чтобы учесть свои увлечения и потребности.

Адамс собирал материалы, обращаясь к местным жителям. Он набирал кучу, а потом смотрел на нее и говорил: "Так, что же мы можем из этого создать?".

Кэтрин всегда мечтала танцевать Фото: Insider

По словам Кинг, для нее, как танцовщицы, важно иметь место для движения, поэтому следующей частью острова, которая была построена, стала ее первая танцевальная площадка.

Постепенно, по мере того как им попадалась древесина, а затем и выброшенное металлическое оборудование для рыбоводческих хозяйств, на острове появилось несколько теплиц, курятник, большая кухня, а также система очистки воды.

Непростая жизнь на острове

Живя так близко к природе, супруги часто подвергались ее воздействию.

"Каждый год у нас бывают зимние штормы, которые приводят к разрушениям. Каждый год ураганы разрушали отдельные части наших домов, и нам приходилось их восстанавливать", — рассказывает канадка.

Паре часто приходилось ремонтировать части их домов Фото: Insider

Кроме того, супружеской паре приходилось заменять части дома, построенные на старых деревянных конструкциях, которые со временем сгнили.

"Мне пришлось четыре раза переделывать танцпол из-за того, что он просто сгнил", — добавила женщина.

Адамс умер в начале этого года, но Кинг не планирует переезжать

Женщина рассказала журналистам, что этот год был для нее очень трудным. Она пережила не только смерть своей матери, но и мужа, который умер в марте из-за рака прямой кишки.

"Он оставался настолько жизнеспособным, насколько это было возможно, настолько активным, насколько это было возможно. Даже в последние недели своей жизни он продолжал работать над большой резьбой, которую я закончу за него", — сказала она.

Женщина не планирует переезжать с острова Фото: Insider

По ее словам, стать единственным владельцем острова было непросто. Ей пришлось взять на себя "рутинную работу", которая раньше лежала на плечах мужа, например, запуск генераторов, заправку и замену пропановых систем, лодочные рейсы в соседний город (которые могут быть опасными в зависимости от погоды), а также постоянный ремонт дома.

"Конечно, в процессе горевания были моменты, когда все казалось слишком тяжелым, слишком сложным, но в конечном итоге все возвращалось к тому, что нет. Я хочу быть именно здесь", — добавила Кэтрин.

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