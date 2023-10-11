Душа требует перемен: женщина с самыми большими губами в мире нацелилась на новый рекорд (фото)

Девушка теперь хочет иметь самые большие скулы в мире и несмотря на предостережения врачей, что филлеры могут стать для нее смертельными, решила продолжать "совершенствовать" свою внешность.

25-летняя Андреа Иванова из Болгарии снова недовольна своей внешностью. На фоне больших губ ей теперь кажется, что у нее маловаты щеки, поэтому она решила их увеличить. Девушка с "самыми большими в мире губами" теперь нацелилась иметь и самые большие скулы в мире, несмотря на то, что врачи отказываются делать ей инъекции в лицо, поскольку это может быть смертельным. Об этом пишет Mirror.

Хотела выглядеть как кукла Bratz

Андреа Иванова уже потратила около 1600 фунтов стерлингов на филлеры для скул, а также на подбородок, челюсть и губы, но врачи предостерегают, что вводить ей еще один филлер в лицо опасно, поскольку это может быть фатальным.

Изменения во внешности Андреа в течение 6 лет

Болгарская блогерша начала делать косметические процедуры еще в 2018 году. Она хотела выглядеть как кукла Bratz — и на свое преображение, а конкретнее на увеличение губ, она уже потратила 8000 фунтов стерлингов.

Андреа до и после изменений своей внешности

Теперь девушка нацелилась на новый рекорд. Андреа хочет игнорировать беспокойство врачей относительно инъекций ей в лицо.

"Кроме самых больших губ в мире, я хочу иметь еще и самые большие скулы. Сейчас мне сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в мои скулы, но я сделаю еще две" — говорит девушка.

Планирует и дальше увеличивать губы

Также она не собирается прекращать увеличение губ и уже запланировала несколько процедур для этого.

"Мои губы все еще недостаточно большие, и я хочу, чтобы они были намного больше, чем сейчас. Каждый месяц я буду получать больше филлеров, но я даже не могу посчитать, сколько денег я потратила в целом. Везде есть много негативных комментариев обо мне, и многие люди также не одобряют мой новый увеличенный подбородок", — жалуется будущая рекордсменка.

Андреа отказали в участии в шоу о свиданиях The Bachelor

Девушка признается, что ее внешний вид повлиял на ее любовную жизнь и она до сих пор не встретила "любовь всей своей жизни". Любительница бьюти-процедур говорит, что ей отказали в участии в хитовом шоу о свиданиях The Bachelor (аналог украинского шоу "Холостяк" — ред.).

"Я действительно хотела принять участие в шоу, потому что я могла бы получить больше популярности и, возможно, встретить любовь...но меня разочаровали. Да и этот сезон был довольно неудачным, поскольку новый холостяк сказал, что ему не нравятся девушки с большим количеством эстетических вмешательств", — говорит Андреа.

На счету Андреа — уже более 30 уколов в губы

Напомним, что Фокус рассказывал, кому не стоит делать процедуру увеличения губ, и как правильно выбрать специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина потеряла сознание и перестала дышать после процедуры кератинового выпрямления волос. Ее пришлось реанимировать.