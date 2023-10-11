Город с жутким прошлым: заброшенные дома в "запретной зоне" засыпает песком (фото)

Некогда процветающее поселение быстро опустело после того, как в пустыне рядом исчезли запасы ископаемых алмазов. С 2002 года около 35 000 человек в год посещают это место, останавливаясь в близлежащем городе.

Город-призрак с кровавым колониальным прошлым, который когда-то процветал, оказался засыпанный песком. Об этом пишет Daily Star.

Намибийский город Колманскоп когда-то был процветающим шахтерским городком в пустыне Намиб на юге Африки. Теперь же песок скапливается в заброшенных домах и бесцельно носится на ветру по полуразрушенным дорогам.

Пустующее поселение расположено в районе, известном как "запретная зона" и имеет гнусную историю немецкой колонизации, угнетения и массового истребления коренного народа гереро. Под песками в этой пустыне были найдены алмазы, и в какой-то момент на долю города приходилось около 11% мировой добычи алмазов.

Песок скапливается в заброшенных домах и бесцельно носится на ветру по полуразрушенным дорогам Фото: Pinterest

К 1930-м годам запасы полезных ископаемых в этом районе были исчерпаны, а после открытия алмазных месторождений в других местах старатели стали уезжать с невероятной скоростью, бросая свои дома. К 1956 году город полностью опустел.

Со временем пески, которые некому было убрать, постепенно стали заполонять здания. В 2002 году частная компания Ghost Town Tours получила право на эксплуатацию достопримечательности в качестве туристического объекта. Около 35 000 человек в год посещают это место, останавливаясь в близлежащем городе Людериц.

Около 35 000 человек в год посещают это место Фото: Pinterest

Издание отмечает, что предпринимались усилия по ограничению числа туристов. В 2010 году был опубликован отчет, согласно которому из-за большого количества посетителей в поселении по-прежнему происходит "заметная деградация".

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