"Симпсоны" вновь "предсказали" будущее: на этот раз — нашествие клопов во Франции (видео)

В 18-й серии 24-го сезона, который выходил в 2013-14 годах, показаны сцены нашествия постельных клопов в Спрингфилде, которые повторились спустя 10 лет в реальной жизни.

Фанаты культового американского мультсериала "Симпсоны" заявили о новом "предсказании", которое нашло отражение в реальной жизни. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Знаменитый мультсериал "Симпсоны", недавно отметивший свое 36-летие, известен своими предсказаниями. Среди них были события, такие как президентство Дональда Трампа, трагедия 11 сентября и даже полет Ричарда Брэнсона в космос. Один из самых загадочных моментов — предсказание о путешествии подводной лодки "Титан" к обломкам "Титаника", которое закончилось трагически.

Сейчас фанаты "Симпсонов" обратили внимание на новый эпизод, связанный с появлением постельных клопов в общественных местах во Франции. В 18 серии 24 сезона (2013-14 годы) члены семьи Симпсонов получают новый диван, который, к их ужасу, оказывается заражен клопами. Скоро весь город Спрингфилд страдает от этой беды. Барт предлагает решение: выпустить чуму лягушек, которые уничтожат клопов, но приносят новые проблемы.

Нашествие постельных клопов во Франции

Всего за несколько месяцев до начала Олимпиады в Париже произошло нашествие клопов, которые были обнаружены в общественных местах города, таких как транспорт, кинотеатры и медицинские учреждения.

Видеозаписи возмущенных пассажиров, размещенные в социальных сетях, показывают клопов, ползущих по сиденьям в метро и автобусах. Даже в аэропорту Шарль-де-Голль были обнаружены эти насекомые.

Правительство решило создать специальную "целевую группу" для борьбы с этими вредителями. Эксперты объясняют, что постельные клопы — это кровососущие насекомые, которые питаются кровью человека и ведут ночной образ жизни, кусая людей во сне. Днем они скрываются, поэтому их сложно заметить.

Нашествие клопов во Франции Фото: 9 News

После избавления от клопов во Франции в 1950-х годах они вернулись из-за роста плотности населения и расширения общественного транспорта.

Согласно официальным данным, каждая десятая французская семья столкнулась с наличием этих паразитов в своем доме. Борьба с ними требует значительных затрат, и обработка помещений может стоить несколько сотен евро и требовать несколько циклов.

Напомним, "путешественник во времени" думает, что он последний живой человек. Мужчина рассказывает, что он застрял в 2027 году. Парень поделился предполагаемым доказательством того, что он остался "единственным выжившим", а остальные люди исчезли.