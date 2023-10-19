Немецкая овчарка искусала почтальона: ее владелица избежала тюрьмы, но собаку усыпят (фото)

У сотрудника Королевской почты после инцидента диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Спустя год после нападения рука восстановилась только на 70%.

Немецкая овчарка напала на почтальона, искусала руку и ягодицы, в итоге работнику Королевской почты Великобритании потребовалась операция. Владелица животного смогла избежать тюрьмы, но собаку усыпят. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что у сотрудника Королевской почты после инцидента диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Он был вынужден взять отпуск на пять месяцев из-за полученных травм.

57-летняя Адель Кэссиди из английского графства Чешир выгуливала собаку без намордника. Это уже не первый случай. После предыдущего нападения этой собаки власти распорядись о том, что ее необходимо поместить в клетку: она напала на социального работника, пришедшего домой к женщине. В итоге у пострадавшей — травмы спины и руки.

Почтальон находился у почтового ящика владелицы собаки, когда животное пролезло под проволочным забором и бросилось на него.

Владелица собаки

В суде Кэссиди признала свою вину по одному обвинению, согласно которому неконтролируемая собака причинила травму человеку.

Судья назвала обвиняемую "неподходящим человеком для ухода за собакой" и приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Собаку же по кличке Элли постановили усыпить.

В суде говорилось о том, что 21-летний почтальон замер от ужаса и кричал от боли, когда 5 августа 2022 года на него набросилась бешеная собака.

Пострадавшего почтальона доставили в больницу в окровавленной рубашке и шортах, где оказали медицинскую помощь из-за серьезных травм руки. Спустя год после нападения рука восстановилась только на 70%.

В своем заявлении почтальон отметил, что еще прежде его кусала собака во время работы, он назвал это профессиональным риском. Но никогда до этого он не подвергался такому нападению и с опасением упомянул о том, что от собаки могли пострадать и дети.

Почтальон говорит, что длительное время приходилось избегать нагрузок, что он ничего не мог поднимать. Сейчас он консультируется относительно посттравматического стрессового расстройства.

Владелица собаки и прежде была судима за то же преступление. В 2021 году ее обязали содержать собаку в клетке и подвергнуть дрессуре. Но она, по словам судьи, не выполнила ни того, ни другого.

Обвиняемая сказала, что приобрела "высококачественную" клетку с крышей и замком, однако в день нападения спешила и не заперла ее должным образом.

Она упомянула о финансовых сложностях, о том, что приходится работать на трех работах, чтобы не остаться без крыши над головой.

Собака же, по ее утверждениям, помогает справиться со стрессом. На вопрос о том, почему она все еще держит ее при финансовых проблемах, женщина ответила, что это единственное, что "позволяет не пасть духом".

Теперь ей запрещено держать собак в течение трех лет.

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