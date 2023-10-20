Найди собаку: удивительно простая головоломка покажет вашу внимательность (фото)

С первого взгляда кажется, что на картинке изображено две собаки и их хозяин, но стоит только присмотреться и можно легко увидеть третьего пса.

Как только вы поймете эту оптическую иллюзию, вы будете винить себя за то, что не сразу заметили третью собаку. Только самые наблюдательные из нас смогут справиться с этим всего за несколько секунд. Об этом сообщает издание Мirror.

Проверьте себя, возможно вы один из немногих счастливчиков с исключительно хорошим вниманием к деталям.

Оптическая иллюзия

Подобные оптические иллюзии — это не просто забавная головоломка, которую нужно разгадать, они действительно полезны для вашего мозга и могут улучшить ваши способности решать проблемы.

Исследования показали, что ежедневные разгадывания головоломок могут даже предотвратить снижение когнитивных функций, от которого страдают многие люди с возрастом. Продолжайте читать, чтобы бросить вызов себе и найти спрятанную третью собаку на изображении.

На изображении можно легко увидеть две собаки. Но там также есть и третья собака, которая, конечно, не сразу очевидна для большинства людей, за исключением очень наблюдательных.

Третий пес, как вы можете видеть выше, на первый взгляд напоминает человека, выгуливающего собак. Судя по всему, он одет в черное, руки сложены за спиной, а на голове шляпа. Однако, если вы посмотрите немного глубже, вы заметите, что пропорционально кажущийся человек имеет неправильный масштаб для фотографии — и на самом деле это третья собака.

Оптическая иллюзия

Напомним об осеннем тесте на идеальное зрение — только 80% людей удается найти тыквенное латте за 30 секунд.