Самые опасные деликатесы в мире: "живое" щупальце осьминога "задушило" голодного мужчину

Мир высокой кухни и изысканных деликатесов — это большой бизнес, но иногда необычные блюда могут быть опасны для здоровья, если их готовят не профессионально обученные люди.

В Южной Корее мужчина подавился и получил сердечный приступ после того, как съел кусочек "живого" осьминога. Об этом пишет Daily Star.

Пострадавший ел деликатес, известный под названием "Саннакчи", в городе Кванджу на юге страны.

По сообщениям пожарных, щупальца осьминога были отрезаны от животного за несколько мгновений до употребления и еще извивались, когда попали в рот.

В результате мужчина начал задыхаться, и впоследствии у него произошла остановка сердца. О дальнейшей судьбе мужчины спасатели не сообщают.

Щупальца осьминога отрезают от животного за несколько мгновений до употребления Фото: Shutterstock

Издание отмечает, что в мире существует множество опасных блюд, которые могут навредить здоровью человека, если они будут не осторожны.

Рыба содержит смертельно опасный нейротоксин

Одно из таких блюд, называемое фугу, родом из Японии. В этой стране часто подают иглобрюхов в виде сашими, однако риск, связанный с употреблением этого блюда, огромен. Рыба содержит смертельно опасный нейротоксин, из-за которого это блюдо даже попало под законодательный контроль.

Рыба содержит смертельно опасный нейротоксин Фото: TimeOut

При правильном приготовлении фугу может быть безопасной для здоровья, но сделать это настолько сложно, что в Японии и Корее к приготовлению фугу допускаются только высококвалифицированные повара, прошедшие трехлетнее обучение. По сообщениям, в прошлом люди погибали при приготовлении фугу в домашних условиях.

Национальный фрукт Ямайки

Еще один популярный, но опасный продукт — это Аки. Этот вкусный фрукт, подаваемый вместе с соленой рыбой, является частью национального блюда островного государства.

Аки невероятно популярен во всем мире. Но в недозрелом виде он содержит опасные токсины, которые при употреблении могут привести к обильной рвоте, а в плохих случаях — к изменению психического состояния.

Популярный, но опасный фрукт Аки Фото: скриншот/YouTube

В редких случаях употребление недозрелого фрукта может вызывать судороги, переохлаждение, кому. В крайне редкий случаях человеку грозит смерть.

Самый опасный сыр в мире

Рыба и фрукты могут показаться очевидными, но в мире сыров тоже есть свои опасности. Один деликатес приобрел во всем мире дурную славу, поскольку внутри него обитают живые личинки.

Casu martzu — традиционное блюдо Сардинии. Сыр выдерживается гораздо дольше традиционного времени, чему способствует процесс пищеварения сырной мухи, расщепляющей жиры.

Casu martzu был запрещен в ЕС Фото: Wikipedia

В блюде часто встречаются полупрозрачные червеобразные существа длиной 8 мм. Именно эти личинки вызывают опасения за здоровье человека, поскольку исследователи опасаются, что, будучи съеденными, они могут выжить в кислоте желудка.

Casu martzu был запрещен в ЕС в связи с не очень приятными опасениями по поводу его употребления в пищу, но его по-прежнему можно купить у сардинцев на черном рынке — зачастую вдвое дороже, чем обычный блок сыра без личинок.

В Книге рекордов Гиннесса он даже объявлен "самым опасным сыром в мире".

Ранее Фокус сообщал, что женщина выбросила купленные бананы, заметив на них крошечные точки. Покупательница Asda получила страшное предупреждение после того, как заметила странное белое пятно на своих фруктах.

Также стало известно, что в ресторане подают еду с соусом из банки, которую не мыли 90 лет. Традиция соблюдалась годами.