Момент, который изменил все: переживший инфаркт американец ушел жить в пещеру (фото)

Бывший инструктор по выживанию Донни Даст решил полностью изменить свою жизнь, проверив на себе собственный метод реабилитации. На протяжении шести месяцев он выживал в лесу, охотясь и собирая ягоды.

В США 37-летний спортсмен и бывший военный Донни Даст перенес сердечный приступ. Это послужило поводом для радикального изменения жизни мужчины. Он решил максимально отдалиться от цивилизации, поселившись в лесной пещере и минимизировав контакты с внешним миром. Об этом пишет The Guardian.

Американец решил, что дикая природа Колорадо — лучшее место для этого. На протяжении шести месяцев он жил в лесу, охотясь и собирая ягоды.

Донни сначала испытывал боли в груди, но не придавал им особого значения. Он откладывал поход к врачу до тех пор, пока ему не потребовалась экстренная госпитализация. У бывшего военного случился инфаркт, из-за которого ему провели стентирование.

Несмотря на то, что мужчина был еще молод, его определили в реабилитационную группу с 85-летними пенсионерами.

На протяжении шести месяцев он выживал в лесу, охотясь и собирая ягоды Фото: The Guardian

"Когда через три дня я вышел из больницы, я едва мог ходить. Меня направили на реабилитацию, но я считал, что для моего исцеления нужно что-то еще. Как человек, умеющий делать каменные орудия труда и жить в экстремальных условиях, я знал, что именно там мне нужно быть. И вот, после нескольких сеансов реабилитации, я решил: "Я ухожу отсюда!" и отправился жить в пещеру, где можно было охотиться на животных и пить из ручьев", — рассказал американец.

Бывший инструктор по выживанию решил полностью изменить свою жизнь и отправился жить в лес.

В периоды лесной жизни мужчина не пользовался современным оборудованием, охотился на кроликов и белок, готовил еду на костре и питался в основном ягодами, грибами и подстреленной дичью. Для жизни он приспособил несколько пещер и время от времени перебирался из одной в другую. Первые полгода он чередовал жизнь в лесу с обычной жизнью в доме в Колорадо. Позже он купил трейлер для свободного перемещения.

Мужчина написал несколько книг по выживанию Фото: The Guardian

"Около шести месяцев я чередовал обычную жизнь с жизнью в пустыне Колорадо. Мы с женой разошлись, но я не хотел надолго расставаться с нашими сыновьями, поэтому я часто возвращался, чтобы пообщаться с ними. Самый долгий срок моего отсутствия составил чуть менее двух месяцев", — поделился Донни.

Сейчас мужчина полностью здоров и счастлив. Он перенес пережитый им опыт терапии в диких условиях на страницы нескольких своих книг и активно делится своей жизнью в социальных сетях.

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