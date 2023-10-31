Поселили в тюрьме: мужчина "жил" в стогу сена, чтобы не платить алименты (фото)

Сотрудники полиции нашли должника, который прятался под одеялом в стогу сена. Теперь ему придется отбыть назначенное наказание в пять месяцев в местах лишения свободы.

В деревне Банковице в Польше поймали мужчину, который не выплачивал алименты и жил в стогу сена. Об этом сообщает местное отделение полиции.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов из муниципалитета Опатув получили сведения о том, что разыскиваемый 43-летний мужчина, подлежащий уголовной ответственности за неуплату алиментов, находится по месту жительства. Однако по прибытии на место, правоохранительные органы не обнаружили его в доме.

Полицейские решили обойти и осмотреть приусадебную территорию. Зайдя в сарай сотрудники полиции решили проверить стог сена. Сняв верхний слой сухой травы они заметили разыскиваемого мужчину, который прятался под одеялом в сене.

Сняв верхний слой сухой травы полицейские заметили разыскиваемого мужчину Фото: KPP Opatow

Мужчину задержали. Теперь ему придется отбыть назначенное наказание в пять месяцев в местах лишения свободы.

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