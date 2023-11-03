Погулял и сбежал: мужчина "вернулся" в бар, чтобы оплатить счет 15-летней давности (фото)

Парень веселился в компании друзей в баре Simposio, но в конце вечера ушли не заплатив. Чувствуя свою вину все эти годы он написал трогательную записку и приложил к ней в 4 раза больше той суммы, которую был должен.

В Италии мужчина, имя которого не называется, вернулся в бар спустя 15 лет, с целью погасить свой долг. Он заплатил в 4 раза больше чем был должен. Об этом пишет The Sun.

В 2008 году парень веселился в компании друзей в данном заведении. Однако в конце вечера они совершили побег, не рассчитавшись за выпитые ими напитки.

Сотрудники бара Simposio в Тренти были поражены, когда получили таинственное письмо с приложенными 30 евро наличными.

В своем послании мужчина признался, что все эти годы ему было очень стыдно за свой поступок. Он выразил сожаление, отметив, что все это время не мог найти в себе силы, чтобы переступить через порог этого заведения.

"Однажды в субботу вечером, 15 лет назад, я пришел в ваш ресторан с друзьями и выпил несколько бокалов вина. От веселья мы ушли, не заплатив. Мы обидели вас и нас, став ворами. Вот почему я не заходил к вам с того дня. Сегодня я здесь, чтобы извиниться и попытаться возместить вред. Я увеличиваю стоимость своего бокала вчетверо и добавляю еще несколько евро за каждого из своих друзей. Я хочу также исправить и их ошибку. Теперь я смогу вернуться к вам с высоко поднятой головой", — говорилось в записке.

Мужчина заплатил в 4 разы больше положенного Фото: CEN

Менеджер Андреа Бозисио разместил письмо в социальных сетях, чтобы показать пример другим посетителям.

"Человек, который извиняется и отдает деньги через 15 лет. Вы замечательный. Это не ради денег, но очевидно, это жест. За 18 лет работы это один из лучших дней, которые у нас когда-то были. Спасибо!" — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.