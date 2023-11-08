Ошибка кондитерской заставила плакать беременную женщину перед тортом (видео)

Ошибка, как считают супруги, произошла из-за нового работника пекарни, который не знал, как добавлять цветные начинки к сладостям.

Алиса и Кристиан из США решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. В TikTok супруги опубликовали видео события, которое набрало более 40 миллионов просмотров.

Они заказали в кондитерской торт, который "укажет" пол будущего ребенка. Идея довольно проста — пара разрезает его и видит определенный цвет: розовый сигнализирует о появлении девочки, а синий — мальчика.

Во время торжественного события новость так и не узнали. Алиса и Кристиан разрезали торт, но внутри никакого цвета не было. Женщина начала плакать из-за разочарования.

Впоследствии пара обратилась в пекарню, где заказывала сладости. Магазин быстро исправил ошибку и прислал будущим родителям второй торт бесплатно.

Алиса во втором ролике не скрывала эмоций, пообещав уничтожить торт, если ситуация повторится. К счастью, на этот раз была добавлена цветная глазурь, и пара узнала, что у них "родится мальчик".

Средства за первый торт вернули, хотя супруги его и съели. Очевидно, ошибка произошла из-за нового работника пекарни, который не знал, как добавлять цветные начинки в сладости.

"Это была просто честная ошибка. Они извинились за это, все исправили, сделали мне новый торт, как только смогли, на следующий день. Не взяли с меня денег за него", — пояснила Алиса.

Фокус 4 ноября рассказывал, как приготовить торт "Сметанник", который знаком всем украинцам. Обычно Сметанник готовят из двух коржей: шоколадного и светлого.