"20-метровый монстр": в Китае люди заметили таинственный объект в реке (фото)

Очевидцы были совершенно озадачены, когда увидели огромный черный объект, скользящий по воде мимо плотины гидроэлектростанции. Профессор Ван Чуньфан считает, что это какая-то рептилия.

На востоке Китая жители заметили черный объект, скользящий по поверхности воды возле огромной плотины "Три ущелья", сообщает Мirror.

Они рассказали, что предполагаемый монстр имел длину около 20 метров и "двигался как змея" всего в нескольких футах от берега реки. Другие заявили, что видели это же существо возле реки Янцзы в Ичане в провинции Хубэй в центральном Китае.

Профессор Ван Чуньфан из Сельскохозяйственного университета Хуачжун считает, что это может быть водяная змея.

"Это определенно не водное чудовище. Возможно, это какие-то морские животные, которые уже много лет живут под водой. Я не могу точно сказать, что это такое, поскольку на поверхность всплыла лишь небольшая его часть. Но он движется как змея. Это должно быть какая-то рептилия, и, скорее всего, это водяная змея", — прокомментировала событие Чуньфан.

Фото: AsiaWire

Рабочие близлежащего пирса Цзянкоу предположили, что это был не водный монстр, а куча мусора из резины и брезента: "Это брошенная в воду резиновая лента. Из этой резины изготавливают надувные лодки. Она обернута брезентом. Ее, должно быть, унесло от реки Янцзы".

Напомним, 9 ноября сообщалось, что охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин боролись с самкой змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве.