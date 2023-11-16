Учительница математики раскрыла правило, которое кардинально изменило ее жизнь (фото)

Прозрение пришло к женщине, когда она отправилась в сольное путешествие в Большой Каньон.

Учительница математики в младших классах Эмили Харт из штата Колорадо (США) поделилась правилом, которое кардинально изменило ее жизнь. Женщина обожает путешествовать в одиночестве и советует всем не публиковать фото в социальных сетях в режиме реального времени. Это, по ее мнению, мешает чувствовать себя в моменте и наслаждаться пейзажами по-настоящему, пишет издание HuffPost.

"Прежде всего это важно из соображений безопасности, хотя есть и другие плюсы. Например, вы не отвлекаетесь на комментарии, которые мгновенно появляются под фотографиями, и не должны соглашаться на назойливые предложения встретиться. Вместо этого сосредотачиваетесь на путешествии и своих внутренних ощущениях", — рассказывает американка.

Прозрение пришло к Эмили на весенних каникулах, когда она отправилась в сольное путешествие в Большой Каньон.

"Та поездка сформировала траекторию следующего десятилетия моей жизни. В течение 30 лет я путешествовала по национальным паркам США в одиночестве. Останавливалась, где хотела, гуляла в одиночку по незнакомой местности и разговаривала с незнакомцами в кафе", — добавляет она.

Женщина говорит, что стала очень храброй и поборола ряд страхов благодаря этому опыту. Начала знакомиться с чем-то новым, открывала в себе неожиданные способности и умения.

После 13 лет работы в школе Харт перешла в сферу фриланса и теперь проживает жизнь, о которой всегда мечтала.

Учительница математики раскрыла правило для изменения жизни Фото: instagram.com/emilyventures Американка советует не отвлекаться на соцсети Фото: instagram.com/emilyventures

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