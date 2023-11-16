Тайна огромного особняка в Китае с вооруженной охраной: никто не знает, кто им владеет (фото)

Есть мнение, что вооруженные люди охраняют некое важное лицо, которое круглый год живет во дворце. Высказывается предположение, что 12-этажным домом владеет самый богатый человек провинции Гуйчжоу.

Огромный и пугающий дворец в Китае стал местной сенсацией, его называют самым большим особняком в стране, но кому он принадлежит, широкая общественность все еще не знает. Об этом сообщает The Mirror.

Особняк, который прозвали "Белым домом", находится в отдаленной части провинции Гуйчжоу. Свое название он получил из-за того, что был забрызган белой краской и напоминал дом, в котором проживает президент США Джо Байдена в Вашингтоне (округ Колумбия). Особняк отличается не только крупными размерами, но европейской архитектурой.

Десяток охранников постоянно ходит вокруг дома. По сообщениям местных жителей, вход в гигантское поместье закрыт. Известно также, что площадь всего 12-этажного комплекса составляет 18,3 млн кв. метров, а перед ним находится искусственный пруд.

Центра искусств Гуйян

Ночью дом оживает и сияет огнями. Но о том, что находится внутри, опять же, известно немного. Некоторые допускают, что комнаты сделаны из золота, и что в здании работает нескольких лифтов, отделанных палисандровым деревом.

Высказывается предположение, что домом владеет Сяо Чуньхуну, директор Guizhou Honglichen Group и самый богатый человек в регионе.

Guiyang Art Centre на карте

Есть и предположение о том, что охранники обеспечивают безопасность некоего важного лица, который круглый год живет в этом гигантском дворце.

Центра искусств Гуйян

Здание стало туристической достопримечательностью главным образом из-за отсутствия сведений о том, кто в нем проживает. Дом получил официальное "Центра искусств Гуйян", но неизвестно, какое все же отношение он имеет к искусству.

Он должен открыться в 2025 году как отель, которым управляет Accor Group. Сообщается, что в здании будет 64 номера, два огромных зала, бассейн, спа, тренажерный зал, ресторан и бар.

Напомним, что на острове в Уэльсе за "безумную цену" продают дом, в который невозможно попасть.

Также сообщалось, что названы самые отдаленные дома в мире: зомби-убежище в Исландии, хижина для солдат и нора хоббитов.