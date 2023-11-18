"Единорог и Пегасы": во время ночной прогулки заметили мифическое существо (фото)

Защитники животных пошутили, что лось с одним рогом является мифическим существом. Они "ожидают" и других представителей сказочного мира.

"Единорог", заснятый на камеру в Национальном парке "Окаменевший лес" в Аризоне (США), оказался годовалым лосем, который преждевременно потерял один из рогов. Об этом пишет UPI.

В сообщении парка на Facebook говорится, что у годовалых лосей-самцов первый набор рогов обычно вырастает в виде "отдельных пучков".

Животное, которое поймали на камеру наблюдения ночью, очевидно, потеряло один из своих рогов.

"Сбрасывание рогов обычно происходит в конце зимы или в начале весны, но ранняя потеря их может быть следствием спаррингов, плохого питания или болезней/травм, влияющих на уровень тестостерона", — говорится в сообщении.

Представители парка пошутили, что лось, который был запечатлен во время ночной прогулки под полной луной, является мифическим существом.

"В полнолуние в парке появляются единороги. Следующее полнолуние наступит 27 ноября, и мы обязательно будем наблюдать за… Пегасами?! Пегасы?! Как бы там ни назывались летающие лошади во множественном числе", — пишут официальные представители.

ЖИвотное заметили во время прогулки под полной луной Фото: Petrified Forest National Park

Ранее Фокус сообщал, что в США охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин пытались укротить самку змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве.

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