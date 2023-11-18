"Платит за все": жена дубайского миллионера рассказала о главном правиле (видео)

Женщина поделилась впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Все это оплачивает ее богатый муж Джамал.

Женщина из Великобритании рассказала о своей впечатляющей жизни в качестве жены миллионера в Дубае — от дорогих поездок по магазинам до шикарных ужинов. В своем ролике в TikTok она сообщила, что за все платит ее муж, пока она придерживается одного единственного правила.

Богатая дубайская домохозяйка по имени Суди поведала о своей экстравагантной и роскошной жизни в браке с миллионером.

Регулярно рассказывая о своей повседневной жизни, женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Все это оплачивает ее муж-миллионер Джамал.

Наслаждаясь роскошной жизнью Суди поделилась, что она придерживается только одного правила — "всегда выглядеть красиво". В обмен на это Джамал обеспечивает ее всем, что она пожелает.

"Джамалу нравится, когда я ухаживаю за собой, а отношения должны быть 50/50. Он платит за все", — пояснила она.

В недавнем видеоролике, опубликованном в TikTok, Суди показала "один день из жизни богатой жены, живущей в Дубае". Женщина начала свое утро с капучино в отеле Raffles. Это роскошное заведение, расположенное на искусственном острове The Palm, на котором также находится отель Atlantis.

"Обслуживание здесь всегда на высоте, но, честно говоря, капучино был таким средним. Они даже не нанесли на него никакого рисунка", — утверждает Суди.

Суди заявила, что это "стиль жизни выбрал ее", а не наоборот Фото: TikTok

Хвастаясь своим впечатляющим состоянием, Суди заявила, что это "стиль жизни выбрал ее", а не наоборот.

"Я не знаю, как я дошла до такого состояния. Но, честно говоря, я думаю, что стиль жизни выбрал меня", — сказала она.

Выпив утренний кофе, гламурная домохозяйка поехала на прием к врачу в Five Palm, заявив, что для нее и ее мужа очень важно поддерживать свой гламурный внешний вид. По окончании процедуры она рассказала, как Джамал удивил ее походом в театр и ужином.

Супруги ели суши, пиццу и целый ряд десертов, которые, по ее словам, были приготовлены по специально разработанному меню, но Суди не была впечатлена и посчитала, что все было "средненько".

"Я действительно ожидала от них большего. У некоторых сотрудников была с обслуживанием. Мы с мужем точно не вернемся", — сказала девушка.

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