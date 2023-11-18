Больше не нужна вода: огромная акула "оседлала" пикап (видео)

Вероятно, это первый случай в истории, когда акула достигла места спаривания, воспользовавшись автостопом. Видимо, водитель пикапа решил внести свой вклад в поддержание генофонда этого вида.

Флорида (США) славится своим разнообразием животного мира, включая даже редкие виды. К ним относится бычья акула, одну из которых заметили в кузове пикапа. Об этом пишет местный сайт новостей Click Orlando.

Автомобиль двигался по шоссе I-95 недалеко от Холливуда, в округе Брауард. Позже в новостях показали видео этого необычного момента.

Исследователи отмечают, что бычья акула — это существо-амфибия, способное дышать без воды и выживать на суше в течение длительного времени. В своих странствиях она ищет потенциальных партнеров для спаривания, обычно предпочитая перемещаться ночью, чтобы избежать палящего солнца.

Хищник, также известный как тупорылая акула, из самых агрессивных видов, который представляет опасность и для человека.

Вероятно, это первый случай в истории, когда акула достигла места спаривания, воспользовавшись автостопом. Видимо, водитель пикапа решил внести свой вклад в поддержание генофонда этого вида.

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