Имеют много общего: женщина приютила щенка, а потом поняла, что это волк (видео)

Эти два вида животных имеют много общего. У них 98,8% одинаковой ДНК, и они даже могут скрещиваться между собой. И волки, и собаки имеют схожую продолжительность жизни в неволе, а также обладают безупречным обонянием.

Женщина рассказала о своей шокирующей ошибке, когда вместо щенка, на которого она рассчитывала, она приютила дикого волка. Об этом она рассказала в своем ролике в TikTok.

Девушка, которая решила не называть своего имени, не заметила разницы между этими двумя животными.

Женщина шокировала своих зрителей в TikTok, опубликовав видео с животным и объяснив, как она допустила такую ошибку. По ее словам, она заметила, что животное, которое она приютила не является собакой, только когда присмотрелась к его глазам и заметила, что они не такого цвета.

Люди в комментариях писали, что не понимают, как можно было случайно принести домой волка. Однако нашлись и те, кто попытался защитить женщину.

"Говорят, что собаки и волки похожи друг на друга, так что уверен она подумала, что это собака, и усыновила ее", — написал один из них.

Издание Daily Express отмечает, что эти два вида животных имеют много общего: у них 98,8% одинаковой ДНК, и они даже могут скрещиваться между собой. И волки, и собаки имеют схожую продолжительность жизни в неволе — от 12 до 14 лет, а также обладают безупречным обонянием.

Однако несмотря на большое количество сходств, эти два вида скорее отличаются друг от друга, чем похожи. Собаки, очевидно, являются одомашненными животными и строят прочные отношения с людьми, в то время как волки — дикие животные и строят более прочные отношения с собственной стаей. У волков также желтые глаза, эти дикие животные созданы для бега, с узкой грудной клеткой и длинными ногами.

После публикации в социальных сетях многие призвали женщину позаботиться о животном, не забирать его к себе и не бросать.

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