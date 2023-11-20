Танцы вокруг гроба: семья простилась с покойным отцом в ночном клубе (видео)

Ролик, снятый во время прощания с усопшим, стал вирусным в соцсетях по всему миру. Его семья решила, что его открытый гроб займет центральное место на танцплощадке.

Семья и друзья покойного мужчины из Сальвадора попали в заголовки газет, устроив его поминки в ночном клубе. При жизни он любил веселиться и танцевать. Об этом пишет New York Post.

Дарвин Бернал попросил о таких необычных проводах перед своей кончиной в начале месяца, и его близкие с радостью выполнили это пожелание.

Поминки прошли в ночном баре El Pacifico в городе Ла-Юнион 5 ноября. Ролик, снятый во время прощания с Дарвином, стал вирусным в соцсетях по всему миру.

"Перед смертью он сказал нам, что хочет, чтобы его похороны прошли на дискотеке, и именно так и случилось. Он любил веселиться и любил танцевать", — рассказала журналистам дочь Катерин Мерседес Бернал.

Семья Бернала решила, что его открытый гроб займет центральное место на танцплощадке, а скорбящие будут двигаться вокруг него, пока из колонок будет звучать латинская музыка.

Мерцающие синие и фиолетовые огоньки внутри ночного клуба придавали "праздничную" атмосферу.

При жизни Дарвин любил веселиться и танцевать Фото: Facebook

Многие пользователи в соцсетях похвалили семью за то, что они почтили память отца, любящего вечеринки, так, как он хотел.

"Какая прекрасная семья, они исполнили его последнее желание", — написал один человек.

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