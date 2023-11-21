Тест на любовь: теория "апельсиновой корки" заставляет девушек бросать своих парней (видео)

Новый тренд в TikTok может навредить отношениям влюбленных. Некоторые девушки признались, что расстались со своими партнерами из-за того, что они не подошли под теорию, которая стала популярной в соцсетях.

Теория "апельсиновой корки" заставляет людей задуматься о своих отношениях, а одна женщина призналась, что именно она побудила ее бросить своего парня. Об этом пишет The Mirror.

Некоторые девушки признались, что расстались со своими партнерами из-за того, что они не подошли под "теорию апельсиновой корки", которая стала популярной в социальных сетях.

Это произошло после того, как пользовательница TikTok Дженна рассказала о том, что ее парень подарил ей коробку яичных белков, отделенных от желтков. Девушка, которая любит печь, объяснила, что ей сложно сделать это самой из-за длинных ногтей. Этот, казалось бы, небольшой, но очень добрый и заботливый поступок вызвал дискуссию в комментариях к ее видеоролику.

Люди назвали его ярким примером "теории апельсиновой корки" и объяснили ее суть. Издание отмечает, что она предполагает, что если ваш партнер делает что-то для вас без просьбы, например, чистит апельсин, значит, он вас любит. Это может быть что угодно: отделить яичный белок или купить вашу любимую шоколадку. Эти маленькие проявления доброты исходят из более глубокого уровня заботы и действительно показывают, что вас ценят.

Однако это работает и в обратную сторону. Одна женщина призналась в социальных сетях, что попробовала проверить теорию и бросила своего парня.

"Мой парень, с которым мы встречаемся уже 7 месяцев, сидел на диване, когда я увидела видео в TikTok с объяснением теории, и решила, что должна попробовать. До этого момента мы были счастливы, но сейчас, оглядываясь назад, я не удивлена его реакцией. Я попросила его завязать мне волосы, а он спросил, почему я не могу этого сделать. Сначала я подумала, что, возможно, его пугают мои длинные волосы, однако у него и раньше тоже были длинные волосы. Я переспросила его, думая, что это просто случайность, но он сказал, что я могу сама это сделать. Ему нужно расслабиться, ведь он только что вернулся с работы", — написала она на популярном форуме Reddit.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Позже женщина заметила еще один тревожный сигнал.

"Несмотря на это, я не хотела расставаться и считала, что глупо бросать отношения из-за TikTok… так было до тех пор, пока я не спросила его, не мог бы он бросить полотенце в сушилку, чтобы я могла согреться, когда выйду из душа, так как забыла сделать это сама. Сюрприз, он так и не сделал этого. Именно это заставило меня понять, как много я делаю для него и его дочери, которая даже не моя", — добавила девушка.

Позже женщина рассказала, что это заставило ее пересмотреть свои отношения и она решила расстаться со своим парнем.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

В комментариях многие люди согласились с тем, что слушать советы по поводу отношений в TikTok не очень правильно, но они открыли ей глаза на то, каким на самом деле был ее партнер, а значит теория вновь сработала.

"Мне всегда кажется, что некоторые люди, публикующие эту теорию, не понимают ее до конца. Смысл не в том, чтобы наугад потребовать от партнера сделать что-то, что вы можете сделать, но не хотите, а в том, чтобы посмотреть, сделает ли он для вас что-то небольшое, о чем вы его попросили. Именно этот последний момент иногда теряется", — написала одна девушка.

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