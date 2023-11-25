Грядет "экологическая катастрофа": в США готовятся бороться с нашествием "суперсвиней"

Гибрид диких кабанов и домашних свиней отличается высоким интеллектом и быстрым ростом. Они могут нести опасность для людей и их популяция выходит из-под контроля.

Северные штаты США готовятся предотвратить нашествие опасных "суперсвиней", которые быстро размножаются в Канаде. Их называют "самыми инвазивными животными на планете". Об этом пишет Daily Star.

Популяция диких свиней, размножающихся в Канаде огромными темпами, вскоре может перекинуться через границу в северные штаты США, принося с собой страшные болезни, уничтожая урожай и даже представляя опасность для человека.

Штаты Миннесота, Северная Дакота и Монтана принимают меры по предотвращению вторжения свиней, которые в настоящее время бродят по Альберте, Саскачевану и Манитобе и представляют собой новую угрозу. Эти животные представляют собой гибрид, обладающий навыками выживания диких евразийских кабанов, а также размерами и высокой плодовитостью домашних свиней, что в совокупности создает "суперсвинью". Теперь их популяция выходит из-под контроля.

Райан Брук, профессор Университета Саскачевана и эксперт по проблеме диких свиней в Канаде, назвал этих животных "самым инвазивным животным на планете" и предупреждает, что они могут стать "экологической катастрофой". По его словам, свиньи не являются коренными жителями Северной Америки. Проблема в Канаде возникла в 1980-х годах, когда фермерам было предложено разводить диких кабанов.

Профессор Райан Брук назвал этих животных "самым инвазивным животным на планете" Фото: Canadian Wild Pig Research Project

В 2001 году рынок сбыта рухнул после своего пика и многие фермеры просто срезали заборы выпустив свиней на свободу. Оказалось, что они прекрасно выживают в дикой природе. Выносливые звери даже выдерживают суровые канадские зимы.

"Суперсвиньи" создают ряд серьезных проблем. Во-первых, они едят все, включая сельскохозяйственные культуры и диких животных, и часто разрывают землю в поисках насекомых или урожая, чтобы полакомиться. Популяции одичавших свиней уже наносят ущерб урожаю в США, оцениваемый в 2,5 млрд долларов в год, в основном в южных штатах, где они уже присутствуют.

"Суперсвиньи" могут стать "экологической катастрофой" Фото: Canadian Wild Pig Research Project

Кроме того, эти животные могут распространять на свинофермах опасные заболевания, такие как африканская чума свиней, которая обычно приводит к высокой смертности. Известно даже, что они агрессивны по отношению к человеку. В 2019 году в Техасе 84-летняя женщина была убита группой одичавших свиней, которые напали на нее возле ее дома.

Вызывает беспокойство тот факт, что быстрые темпы размножения свиней приводят к тому, что их трудно искоренить. Свиноматка может родить шесть поросят за один раз дважды в год. Профессор Брук отметил, что это означает, что даже если ежегодно уничтожать 65% и более популяции диких свиней, их численность все равно будет расти.

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