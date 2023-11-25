Задолжал денег: в Индии мужчина стал "жертвой" крокодила ради выплаты для семьи

Бикрант Маллик решил прислушаться к совету друзей и пойти к реке, чтобы полить водой священных идолов. Они верили, что это поможет мужчине решить проблемы с деньгами. После похода он исчез, а на берегу нашли его вещи.

В Индии мужчина ради денег притворился, что его утащил крокодил. Он инсценировал свою смерть, оставив велосипед и одежду возле реки. Об этом пишет Hindustan Times.

По версии следствия, 47-летний Бикрант Маллик из индийского штата Одиша (Орисса) рассчитывал на крупную компенсацию своей семье.

Мужчина задолжал своим соседям несколько сотен тысяч рупий. Поддавшись советам друзей, он отправился к реке, чтобы полить водой идолов, в надежде на решение финансовых проблем. Однако после этого он исчез. На берегу нашли только его велосипед и одежду. Тогда жители села предположили, что мужчина мог стать жертвой крокодила.

Родственники обратились в полицию, сообщив о его исчезновении. Полицейские оперативно проверили местоположение его мобильного телефона и обнаружили, что он подключен к сотовой сети в городе Каттак, находящемся в 70 километрах от места происшествия.

В конечном итоге Маллик вынужден был явиться в полицию и признаться в своих действиях.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, мужчина надеялся на то, что виновником его исчезновение будут считать крокодила. В этом случае, семье могла бы быть выплачена значительная компенсация в размере 600 тысяч рупий (240 тысяч гривен). Следователи провели допросы жены и других родственников Маллика, которые, возможно, знали о его планах.

Ранее Фокус сообщал, что в канализации под городом обнаружили крокодила весом 197 кг. Работники занимались очисткой городской насосной станции когда услышали странный звук, похожий на удары хвоста животного. Они обнаружили рептилию, сократившую подачу воды в город почти на 70%.

Также стало известно, что женщина приютила щенка, а потом поняла, что это волк. Эти два вида животных имеют много общего. У них 98,8% одинаковой ДНК, и они даже могут скрещиваться между собой. И волки, и собаки имеют схожую продолжительность жизни в неволе, а также обладают безупречным обонянием.