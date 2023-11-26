Хотела бонусные баллы: американка случайно заплатила более 7 тысяч долларов за сэндвич

Вера Коннер оставила чаевые в размере 7 105 долларов используя свою кредитную карту Bank of America. Позже девушка поняла, что совершила ошибку, когда пыталась получить бонусные баллы.

В США жительница Колледж-Парка (штат Джорджия) случайно заплатила более 7 000 долларов США за сэндвич из Subway, который в обычных условиях обошелся бы ей менее чем в 8 долларов. Об этом пишет Insider.

Вера Коннер рассказала, что 23 октября она заказала в местном магазине свой еженедельный "футлонг" — итальянский сэндвич с салями, пепперони и ветчиной. Еда обошлась бы ей в 7,54 доллара (272 гривны), но спустя несколько дней женщина поняла, что она каким-то образом оставила чаевые в размере 7 105 долларов (256 285 гривен), используя свою кредитную карту Bank of America.

"Когда я посмотрела на чек, я подумала: "Боже мой". Я подумала, что этот номер мне знаком. Это были последние шесть цифр моего телефонного номера. Кто мог оставить такие чаевые?", — сообщила американка журналистам.

Коннер сказала, что, скорее всего, она вводила свой номер телефона в платежный экран Subway, чтобы получить бонусные баллы, когда случайно ввела сумму для чаевых.

Иллюстративное фото Фото: Subway

Женщина рассказала, что Bank of America отклонил ее претензии на возвращение денег. Она добавила, что вернулась в магазин Subway за помощью, но менеджер сказал, что ее банк должен решить вопрос с оплатой за нее.

Больше месяца американка пыталась добиться от Bank of America возврата денег и недавно банк все же пошел на уступки. Представители финансового учреждения заявили, что запрос Коннер был первоначально отклонен, поскольку она просила вернуть всю сумму покупки включая сэндвич и чаевые.

"Мы попросили Subway вернуть деньги клиенту, и мы рады, что они согласились это сделать", — сказал представитель банка.

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