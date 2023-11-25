Повеселились на 350 000 долларов: в Техасе две собаки устроили погром автомобилей (фото)

Дилерский центр в Техасе стал жертвой необычных преступников. Проникнув на территорию стоянки, собаки принялись громить стоящий на ней автотранспорт, нанеся серьезный ущерб компании.

Две собаки нанесли значительный ущерб дилерскому центру G Motors в Техасе, в результате чего ущерб составил примерно от 100 000 до 350 000 долл. Инциденты, запечатленные на камерах видеонаблюдения, произошли в течение трех ночей с 6 по 18 ноября. Пушистые злодеи, запечатленные на видео, повредили пять автомобилей, оторвав некоторым из них бамперы и крылья, пишет New York Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Менеджер по продажам Габи Фахури выразил удивление масштабами ущерба, нанесенного хвостатыми злопыхателями, отметив, что поначалу он думал, что такие повреждения могут быть нанесены только крупным животным, например волком. На видеозаписи также видно, как собаки преследуют кошку, которая, возможно, и была их первоначальной целью.

Небольшие звери нанесли существенный урон многим автомобилям Фото: G Motors

Хвостатые злодеи были пойманы с поличным в момент преступления Фото: G Motors

Сотрудники дилерского центра теперь опасаются оставлять автомобили без присмотра, боясь их дальнейшего повреждения. Несмотря на то, что сотрудники подали заявление в полицию Хьюстона, им сообщили, что вмешательство полиции ограничено, если собаки не нападают на человека, так как данная ситуация считается гражданским делом. Полиция посоветовала дилерскому центру нанять частного детектива для поиска владельца собак с целью возможного судебного разбирательства. Таким образом, на данный момент, собаки-преступники остались на свободе без каких-либо последствий.

Дилерский центр, который должен переехать на новое место жительства в следующем месяце, принимает меры по предотвращению дальнейших инцидентов, в том числе устраняет брешь в ограждении, через которую, как предполагается, и проникли собаки.

Ранее Фокус писал о социальной жизни гремучих змей. Исследователи выяснили, что рептилии на самом деле очень милые и любят обниматься.

Также Фокус писал о том, что домашние питомцы не всегда положительно влияют на нашу психику. Особенно это касается тех, кто уже страдает от серьезных психических недугов, выявило исследование.