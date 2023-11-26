Самый короткий брак в истории: невеста бросила жениха спустя 3 минуты после свадьбы

Произошел инцидент в Кувейте, что стало определенным рекордом для страны. Жених сделал замечание своей возлюбленной, что и привело к быстрому разводу.

Супружеская пара пробыла в браке всего три минуты, после чего невеста потребовала развод. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что прямо во время свадьбы жених сделал шокирующее замечание, что привело к неприятному инциденту. Невеста сразу же после этого заявила, что планирует развестись с ним, хотя с момента их бракосочетания прошло три минуты.

Дело в том, что пара расписалась и уже собралась покидать здание суда, однако девушка в свадебном платье внезапно споткнулась, в результате чего муж ее высмеял. Он назвал ее глупой, что не понравилось невесте.

"Женщина пришла в ярость и потребовала от судьи немедленно расторгнуть их брак. Судья согласился и объявил о расторжении брака всего через три минуты после его заключения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошел такой инцидент в Кувейте и этот свадебный инцидент поставил рекорд. Это самый короткий брак, который был зафиксирован на территории страны.

Эта история получила популярность в интернете, отмечают журналисты, и многие пользователи сети считают, что она поставила правильно.

"Брак, в котором нет уважения, неудачен с самого начала", "Если он так ведет себя с самого начала, то лучше уйти от него", — говорили люди.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что женщина думала отменить свадьбу, потому что ее возлюбленный-веган против мяса. Невеста призналась, что увидела своего будущего мужа с другой стороны после предложения. Теперь она не уверена, не совершила ли "ужасную ошибку", согласившись.