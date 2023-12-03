Подготовка к Рождеству: женщина помыла елку в ванне и подверглась критике (видео)

Многие пользователи сети с иронией отнеслись к ее стараниям, хотя были и такие, кто высказал слова поддержки.

Одна женщина по имени Рема опубликовала видео, в котором показала, как моет свою искусственную елку в ванной. Пользователи социальной сети подвергли критике ее действия, назвав их стремлением к "перформативной чистоте", сообщает Мirror.

Она подписала свое видео: "Почистите вместе со мной свою рождественскую елку". Однако некоторые люди обвиняли ее в "перформативной чистоте".

На видео елка лежит в ванне и Рема распыляет несколько дезинфицирующих спреев на пластиковые ветки. Затем она открывает краны в ванне, выдавливая в воду средство для посудомоечной машины Dawn, в результате чего оно пузырится. Затем Рема переместила дерево под кран, чтобы смыть пену. Видно, как небольшая часть часть грязи стекает в канализацию. После этого она показала чистую елку, но на видео не показан процесс сушки.

В комментариях многие люди не были впечатлены: один из них написал: "Перформативная уборка во всей красе". Кто-то пошутил: "Мой начальник пытается найти для меня задание, когда работа идет медленно".

Другой пользователь отметил, что вода, стекающая в канализацию, была "чистой": "То, что вода прозрачна, говорит мне, что мне не нужно этого делать". Другой заметил то же самое и написал: "Совершенно прозрачная вода и две маленькие сосновые иголки, плывущие в канализацию, действительно свели меня с ума".

Однако несколько пользователей встали на ее защиту, заявив, что она может делать все, что хочет. Они написали: "Знаешь, это твое дерево. Живи своей жизнью".

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