Вибрировал и трескался: из-за шалостей соседей у мужчины дома упал потолок (видео)

Чтобы остановить хулиганство, пришлось отключить электроэнергию на щитке в коридоре.

Житель Канады из города Монреаль пожаловался, что из-за шалостей неугомонных соседей сверху у него дома обвалился потолок. Все, что происходило в ту бессонную ночь, мужчина зафиксировал на камеру и опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, соседи устроили громкую вечеринку и не могли успокоиться, пока потолок не начал вибрировать, а штукатурка — трескаться и падать на пол и мебель. Чтобы остановить нарушителей общественного порядка, канадцу даже пришлось отключить электроэнергию на щитке в коридоре.

Он также вызвал на место происшествия наряд полиции. Правоохранители оформили факт правонарушения и прекратили вечеринку. Впрочем, обстоятельства и детали курьезного случая пока неизвестны.

Пользователи сети в комментариях под видео прежде всего поинтересовались, является ли автор видео владельцем жилья, или просто его арендует.

"Надеюсь, это не ваша квартира", "Повсюду эти некачественные строительные материалы", "А кто вам делал ремонт? Надо добавить их в черный список", "Какой кошмар", "Кажется, это у вас хроническая проблема. Подобные вещи явно длились не одну ночь", "Вы меня извините, но я до конца ждал, когда вместе с потолком упадут и люди", "Какая-то дикость", "Не дай Бог иметь таких сумасшедших соседей", — пишут они.

У мужчины упал потолок из-за громкой вечеринки у соседей

Напомним, ранее Фокус писал, что во временно оккупированном Мариуполе молодежь хотела устроить вечеринку в стиле "ретро/СССР" вблизи Мариупольского драмтеатра, где в результате российского теракта погибло около 600 человек.

Кроме того, мы сообщали, что в США мужчина пришел на вечеринку по случаю празднования Хэллоуина и устроил там стрельбу. Местный департамент полиции сообщил, что подозреваемый в стрельбе был арестован. Есть жертвы и пострадавшие.