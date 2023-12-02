Владелец ограбленного магазина алкоголя показательно проучил воров (видео)

Видео расправы над подозреваемыми стало вирусным и разделило мнения пользователей.

Владелец магазина алкогольных напитков в Южной Африке поймал воров, которые несколькими днями ранее ограбили его торговую точку, и на камеру заставил их пить ими же сворованное спиртное, пишет ресурс Citizen Digital. Соответствующее видео попало в сеть и уже успело стать вирусным.

По данным местных СМИ, когда подозреваемых задержали с поличным, обнаружив при них ящики с алкоголем, им был предоставлен выбор: либо немедленно выпить весь украденный алкоголь, либо столкнуться с "умфакати", локальным термином, обозначающим местное правосудие, которое иногда может принимать насильственные формы.

На опубликованном в Интернете видео – трое мужчин, которые прямо из бутылок пьют алкоголь, а за ними с нагайками и палками наблюдают несколько человек, заставляя их активнее употреблять сворованное добро.

На лице одного из подозреваемых видны следы побоев.

Мнения пользователей, посмотревших видео, разделились. Одни поддерживают такую форму наказания, считая ее более мягкой альтернативой правосудию в джунглях, другие же выражают обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для здоровья. В частности, они подчеркивают, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к отравлению и даже летальному исходу.

"Если они переживут алкоголь, есть вероятность, что они столкнутся с долгосрочными осложнениями", "Общественные работы — это сплошное развлечение и игра, пока эти парни не умрут из-за алкогольного отравления. Теперь владельцев магазинов арестуют за непредумышленное убийство. Проще просто вызвать на них полицию! Это просто грустно!", "Пьют бутылку виски чистого, безо льда, прямо из бутылки, под резкие побои со стороны мужчин с палками. Они либо навсегда уйдут домой, либо их жизнь изменится навсегда", – пишут в комментариях.

Эта кража алкоголя – не самая нашумевшая. В 2020 году, в разгар Covid-19, смелая группа воров прорыла туннель под популярным южноафриканским винным магазином, сумев прорваться сквозь бетонный пол и украсть алкоголь. Воры похитили виски, бренди, джин, сидр, водку и пиво оценочной стоимостью 300 000 рандов (16 тысяч долларов США).

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