"Попросила у Санты": девушка поделилась историей 22-летней дружбы с черепахой (видео, фото)

Некоторые дружеские отношения сохраняются на всю жизнь, особенно когда один из друзей — африканская черепаха, которая может жить до 100 лет.

Видео Кейтлин Доран из Калифорнии стали вирусными и набирают десятки тысяч просмотров. В публикациях она делится историей давней дружбой со своей 22-летней черепахой Типтоу, сообщает Fox News.

Когда Доран было 7 лет, она попросила у Санты африканскую черепаху. К ее удивлению рождественское желание исполнилось, рассказала она в интервью журналистам.

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

"Я знала, что мне нужен что-то, с кем бы я могла проводить много времени, поэтому это была черепаха", — сказал Доран.

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

Черепаха, которую она назвала Типтоу, была размером с руку, а сейчас превратилась в 80-килограммового домашнего любимца. Недавно она отпраздновала свой 22-й день рождения.

Кейтлин и Типтоу можно увидеть на прогулке по окрестностям. По словам девушки, на прогулку обычно уходит более 40 минут. За это время они могут пройти около 1500 метров.

Доран, получившая степень магистра в области анализа поведения, рассказала, что начала знакомить своих 4,5 миллиона подписчиков в TikTok со своим другом-черепахой, как разразилась пандемия COVID-19.

"Около четырех или пяти месяцев простого пребывания на карантине я много сидела в TikTok", — сказала она.

Ее лента была заполнена видеороликами, на которых люди показывали еду, которую они готовили для своих близких. Доран создала ролик, который назвала: "Вот что я готовлю своей черепахе".

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

За считанные часы ее оригинальное видео стало популярным — на сегодняшний день оно набрало 12,4 миллиона просмотров.

"Это меня очень шокировало. Я просто не думала, что это будет так весело", — поделилась Доран.

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

С тех пор она уже три года создает свежий и интересный контент для миллионов зрителей.

Доран постоянно придумывает новые рецепты для своей черепахи — от тако до мясных досок. По ее словам, ее постоянно вдохновляют подписчики, которые задают вопросы и делятся идеями о забавных вещах, которые она может попробовать с Типтоу.

С годами они стали неразлучны и образовали особую связь. "Он со мной навсегда", — считает Кейтлин.

Один из самых важных уроков, которые она извлекла из дружбы с Типтоу, это "просто замедлиться".

"Ничто не должно быть таким, каким вы его делаете… Медленно и уверенно действительно работает", — сказала она.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что самому старому наземному существу недавно исполнилось 191 год. Это сейшельская гигантская черепаха, живущая на острове Святой Елены.