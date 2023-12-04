Потерял сознание. Турист не пережил прыжка с 232-метровой башни (фото)

Мужчину госпитализировали в больницу, но в итоге медикам не удалось спасти ему жизнь.

56-летний японский турист умер через несколько часов после того, как потерял сознание, прыгнув с одной из самых высоких в мире платформ для банджи-джампинга в Китае — 232-метровой Macau Tower. Об этом сообщает издание Metro.

Мужчину госпитализировали в больницу Conde S. Januário в Макао, что у южного побережья Китая, но в конце концов медикам не удалось спасти ему жизнь. Сейчас расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что компания Skypark by AJ Hackett, которая занимается организацией подобных экстремальных аттракционов, берет за прыжок около 280 фунтов стерлингов (почти 13 тыс. грн) с одного человека.

На вебсайте компании указано, что они помогли осуществить более четырех миллионов прыжков в течение последних 30 лет и гордятся своими идеальными мерами безопасности.

"Мы работаем, что предотвратить несчастные случаи, в частности связанным с ухудшением состояния здоровья у наших клиентов. Нам удается держать это под пристальным контролем благодаря эффективному управлению рисками и передовым методам выявлением опасностей", — отмечают в Skypark by AJ Hackett.

Macau Tower в Китае Фото: Wikipedia

Кстати, платформа Macau Tower является второй по высоте в мире. Она уступает лишь стеклянному мосту Чжанцзяцзе, что также в Китае. Похожие башни для банджи-джампинга есть во Франции, Сингапуре и Австралии.

Напомним, ранее Фокус писал о туристе, который после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания), оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора.

Кроме того, мы рассказывали о туристе, который 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду.