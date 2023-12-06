"Всегда буду с ним": умер отец известного серийного убийцы Джеффри Дамера (фото)

Несмотря на мрачный подтекст своего имени, Лайонел Дамер поклялся никогда не менять фамилию и заявил, что гордится своим происхождением.

Отец Джеффри Дамера Лайонел умер в возрасте 87 лет в хосписе после того, как много лет защищал сына-серийного убийцу и говорил, что "всегда будет с ним". Об этом пишет Daily Mail.

Сотрудник департамента здравоохранения округа Медина подтвердил смерть Лайонела Дамера газете The U.S. Sun во вторник. Причина его смерти была названа не сразу.

Лайонел поклялся "всегда поддерживать" своего сына, даже после того, как стали известны подробности его преступлений, когда Дамер был осужден за изнасилование, убийство и каннибализм более чем дюжины молодых людей.

Его смерть наступила почти через год после кончины его второй жены Шари, которой был 81 год. Шари умерла от осложнений, вызванных проблемами со здоровьем, 13 января в доме престарелых рядом с домом супругов в деревне Севилл, штат Огайо.

Тесная связь Дамера с отцом была показана в скандальном сериале Netflix "Монстр". В детстве они вместе занимались таксидермией, и отец с сыном часто вместе препарировали мертвых животных.

Лайонел доживал последние годы своей жизни в деревне после того, как преступления его сына были раскрыты, и за ним присматривал сиделка по имени Джеб. Перед смертью Лайонел размышлял о "тревожных сигналах" и упущенных возможностях спасти некоторых жертв своего сына, включая один леденящий душу случай, когда он чуть не открыл коробку, содержащую мумифицированные останки одной из последних жертв Дамера.

Лайонел Дамер, отец Джеффри Дамера Фото: Скриншот

Лайонел поклялся "всегда поддерживать" своего сына, заявив, что все грешат, а Дамер был просто "крайним в этом плане".

Ужасающие преступления его сына и их отношения вновь оказались в центре внимания после выхода сериала Netflix.

Лайонел дал множество интервью и написал собственную книгу "История отца", в которой подробно рассказал о кровавых убийствах.

Отец двоих детей родился 29 июля 1936 года в Уэст-Аллисе, штат Висконсин. Его отец был учителем и парикмахером и умер молодым, как и мать Лайонела. Лайонел стал химиком по профессии и познакомил Дамера с таксидермией в качестве научного хобби.

В 2020 году он снялся в документальном фильме "Джеффри Дамер: Разум монстра" и рассказал, как "опустошительно" было узнать, что его сын был убит в тюрьме.

Несмотря на мрачный подтекст своего имени, Лайонел поклялся никогда не менять фамилию, как это сделал брат Дамера Дэвид, заявив, что гордится своим происхождением.

Чем известен Джеффри Дамер

Джеффри Лайонел Дамер (21 мая 1960 — 28 ноября 1994) — американский серийный убийца, насильник, каннибал. В период с 1978 по 1991 год совершил 17 убийств молодых людей и мужчин в штатах Висконсин и Огайо.

Дамер родился в Милуоки, штат Висконсин, в семье среднего класса. Его отец был инженером, а мать домохозяйкой. В детстве Дамер был тихим и замкнутым ребенком. Он страдал от заикания и часто подвергался насмешкам со стороны сверстников. В подростковом возрасте у Дамера развились сексуальные наклонности к мужчинам.

Джеффри Дамер в суде Фото: Википедия

Первое убийство Дамер совершил в 1978 году в возрасте 18 лет. Его жертвой стал 16-летний мальчик Стивен Хайд. Дамер расчленил тело жертвы и выбросил его в мусорный бак. В последующие годы Дамер совершил еще 16 убийств. Его жертвами становились преимущественно молодые мужчины и мальчики, которых он знакомился в барах, на улицах или в Интернете.

Дамер совершал свои преступления в своей квартире в Милуоки. Он насиловал своих жертв, а затем убивал их, разбивая им череп молотком или душив. После смерти жертв Дамер занимался с ними сексом, а затем расчленял тела и сохранял их части в холодильнике или в бочках с кислотой.

В июне 1991 года Дамера арестовали после того, как один из его знакомых, 19-летний Tracy Edwards, сбежал из его квартиры. В квартире Дамера полиция обнаружила части тел 11 жертв. Дамер был обвинен в 15 убийствах и приговорен к 15 пожизненным заключениям.

В тюрьме Дамер начал принимать антидепрессанты и подвергался психотерапевтическому лечению. Он пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз. В 1994 году Дамер был убит в тюрьме сокамерником Кристофером Скарвером.

Преступления Джеффри Дамера вызвали большой общественный резонанс в США. Они стали предметом множества книг, фильмов и телепрограмм. Дамер считается одним из самых известных серийных убийц в истории США.

Напомним, В Тайване вели следствие против полицейских, которым несовершеннолетняя девушка помогла поймать насильника. Во время суда выяснилось, что он изнасиловал подростка, привлеченного к операции.